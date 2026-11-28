Si conclude con la vittoria di Linn Svahn e la tripletta svedese la sprint a tecnica classica che inaugura, in tema di gare veloci, la Coppa del Mondo di sci di fondo 2026-2027. 2’58″36: questo il tempo con cui l’ormai stella del contingente svedese supera Maja Dahlqvist in una volata lunghissima. Per la ventiseienne di Lycksele si tratta del secondo trionfo in quel di Ruka, dopo che aveva già portato a casa la vittoria nel 2020, quando ancora era una promessa più che convincente.

Molto interessante la finale, ma fondamentalmente risolta in un controllo assoluto della situazione da parte delle svedesi, con Johanna Hagstroem che riesce a regolare per il terzo posto la prima delle finlandesi, Jasmi Joensuu: a 2″55 l’una, a 4″10 l’altra. A completare il novero della classifica legata alle finaliste la norvegese Ingrid Bergene Aabrekk con 6″61 di ritardo e l’altra finlandese Tiia Olkkonen a 14″71.

In casa Italia da registrare l’orgogliosa prestazione di Iris de Martin Pinter, che lotta fino alla fine nella sua semifinale, pur difficilissima, dopo essersi presa un posto da lucky loser con il secondo tempo di ripescaggio nel primo quarto di finale (in cui è abile a seguire Dahlqvist e Skistad oltre a Joensuu). Per lei sesto posto nella prima semifinale.

Più sfortunata Caterina Ganz, che va a due decimi dal secondo posto di Hedda Oestberg Amundsen nella seconda batteria, ma senza ripescaggio; lotta anche Nicole Monsorno, quinta nella quarta batteria ricchissima di battaglia, mentre ha meno fortuna coi bastoncini Federica Cassol, inevitabilmente condizionata nella terza batteria.