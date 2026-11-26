La XLVI edizione della Coppa del Mondo maschile di sci di fondo è concentrata su un unico personaggio, il quale ha per la verità sintetizzato in sé l’intera disciplina, diventandone la personificazione. Parliamo di Johannes Høsflot Klæbo, che sta dominando come nessuno aveva mai fatto in passato. Anzi, sta letteralmente spadroneggiando come pochi sportivi hanno saputo fare nei rispettivi ambiti.

Quanto compiuto tra i Mondiali di Trondheim 2025 e i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, ossia la vittoria di qualsiasi medaglia d’oro messa in palio, è stato eclatante. Il trentenne norvegese primeggia su tutte le distanze, dalle Sprint alle 50 km e in ambedue le tecniche. Non c’è gara in cui non parta favorito, indipendentemente dal chilometraggio o dal passo da utilizzare. Una superiorità del genere non s’era mai vista. Ciò che vuole, ottiene. Dopo aver monopolizzato le medaglie d’oro, olimpiche e mondiali, JHK ha un nuovo appuntamento con la storia. Non legato al numero atomico 79, bensì al cristallo.

Nel 2025-26 ha messo in bacheca la sesta Coppa del Mondo della carriera, pareggiando i conti con il leggendario connazionale Bjørn Dæhlie, impostosi sei volte in classifica generale fra il 1992 e il 1999. Ça va sans dire, nessuno si è mai spinto a quota 7. Nonostante “non si muova foglia che Johannes non voglia”, vincere la classifica generale 2026-27 non è scontato, visto l’assurdo sistema di punteggio antimeritocratico dello sci di fondo attuale e l’esagerata concentrazione di punti legata al Tour de Ski.

Difatti, nel 2023-24 la Sfera di cristallo gli è sfuggita a causa di un malanno palesatosi in concomitanza dell’evento multi stage per antonomasia. Così ha festeggiato il connazionale Harald Østberg Amundsen, uno che se non si fosse trovato a condividere la neve con Klæbo avrebbe un palmares da “Grande dello sci di fondo”. Il discorso però vale anche per altri norvegesi, come Erik Valnes.

A proposito, non si è così ingenui da non ricordare come i russi, gli unici in grado di sfidare ad armi pari i vichinghi, non gareggino sul palcoscenico internazionale dal febbraio 2022. In particolare, ci siamo persi il duello titanico fra JHK e Alexander Bolshunov. Però, si rifletta sul seguente dato. Sino al fatidico momento della messa al bando di chi fa riferimento a Mosca, il conteggio dei successi nelle competizioni di primo livello recitava 51 per lo scandinavo e 31 per il russo.

Non sapremo mai come sarebbero andate le cose se non ci fosse stato l’embargo. Un po’ come nel caso di Steffi Graf e Monica Seles, un evento esterno estraneo allo sport ha sconvolto la situazione. Come ebbe a dire il compianto Rino Tommasi, un gigante del giornalismo sportivo, “sicuramente Graf avrebbe vinto meno di 22 Slam e certamente Seles ne avrebbe vinti più di 9. Quanti ne avrebbe conquistati l’una e quanti l’altra, è impossibile però saperlo”. Di certo la tedesca è passata alla storia come una delle più grandi di sempre (anche perché il Grande Slam lo compì indipendentemente dalla presenza della jugoslava) e nessuno mette in dubbio tale ruolo.

Dovrebbe valere lo stesso per Johannes Høsflot Klæbo, il quale può essere definito a pieno titolo “il Michael Phelps degli sport invernali”. Si parla di chi ha saputo costruirsi un palmarés fuori scala rispetto a quello di chiunque altro. È a tutti gli effetti il fondista definitivo. Non si potrà mai avere o vedere un atleta migliore di lui. Ecco perché qualsiasi dinamica legata allo sci di fondo maschile attuale è incentrata su JHK. Il resto, volente o nolente, gli è subordinato e spesso non è altro che contorno.