114: tante sono le vittorie di Johannes Hoesflot Klaebo con quella di oggi a Ruka nella 20 km a tecnica libera con partenza di massa.Il fenomeno norvegese, l’uomo che ha vinto ormai ogni singola cosa esistente sulla scena del fondo, fa sempre corsa di testa e poi vince in volata in 45’14” davanti a Emil Iversen per 2 decimi e Harald Oestberg Amundsen per mezzo secondo. Festa norvegese allargata, poi, se si pensa che quarto e quinto a 2″4 e 3″3 rispettivamente sono Martin Loewstroem Nyenget e Mattis Stenshagen.

La gara si sviluppa secondo una progressione abbastanza tranquilla, almeno inizialmente. Ma qualcosa cambia quando si passa il quinto chilometro, perché il britannico Joe Davies approfitta di un abbassamento di ritmo per attaccare e andarsene da solo. Dopo un po’ viene ripreso, prova a partire Klaebo, con lui ritorna Davies e al terzo giro i due guadagnano più di 12 secondi.

Il norvegese, poi, prova ad aumentare il ritmo mentre dietro c’è un po’ di sforzo per rientrare, cosa che alla fine avviene a 5.5 km dalla fine. In questo modo è inevitabile arrivare allo sprint, con tanti blocchi tutti assieme tra loro a livello di squadre nazionali, ma la Norvegia controlla tutto e il risultato è che ne ha cinque nei primi cinque.

Al sesto posto ci finisce il francese Mathis Desloges a 3″3, dietro a Stenshagen solo per fotofinish, poi settimo l’americano Gus Schumacher a 3″9. Ottavo, ancora in quota Norvegia, Lars Heggen a 5″, mentre la buona notizia italiana la porta Martino Carollo, che finisce al fotofinish in nona posizione ed autore di una valida gara (ma, come vedremo, non è l’unico). Chiude la top ten il francese Jules Lapierre a 5″3. A 7″3, divisi solo dal fotofinish, sono 17° e 18° Simone Daprà ed Elia Barp, con soprattutto il secondo capace di farsi vedere nelle parti alte più di una volta. 22° a 8″1 Davide Graz in una gara caratterizzata dal fatto che a ranghi compatti arrivano poco più di 40 fondisti.