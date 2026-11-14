Sci di fondo, Caterina Ganz vince la 10 km di Olos! Successo di spessore verso la Coppa del Mondo, Barp in top-10

Caterina Ganz ha vinto la 10 km in tecnica classica andata in scena a Olos (Finlandia), evento FIS di avvicinamento alla Coppa del Mondo 2026-2027 di sci di fondo. La trentina ha dettato legge con il tempo finale di 29:40, lasciandosi alle spalle un terzetto di padrone di casa, composto da Jasmi Joensuu (seconda a 1”), Johanna Matintalo (terza a 8.1”) e Anni Alakoski (quarta a 11.5”), mentre la tedesca Kathaerina Henni Dotzler ha chiuso la top-5 (quinta a 15.2”). Al traguardo anche Iris De Martin Pinter (13ma) e Maria Gismondi (17ma).

La gara maschile è stata vinta dal russo Savelii Korostelev, che ha completato la distanza con il crono di 25:35.2 e ha distanziato il finlandese Ari Luusua (secondo a 5.4”) e il norvegese Erik Valnes (terzo a 21.3”). Elia Barp ha chiuso la top-10 (decimo a 46.5 secondi dal vincitore), al traguardo anche altri quattro azzurri: Martino Carollo (13mo), Davide Graz (18mo), Simone Daprà (20mo), Simone Mocellini (41mo) e Gabriele Matli (77mo).

La trasferta in terra nordica si concluderà domenica 15 novembre con le 10 km in tecnica libera. Ricordiamo che la Coppa del Mondo inizierà nel weekend del 27-29 novembre in quel di Ruka (Finlandia), dove ci sarà spazio per le 10 km a intervalli in tecnica classica, le sprint in tecnica classica e le 20 km con partenza di massa in tecnica libera.