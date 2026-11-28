Terminate da poco le due gare di qualificazione della sprint a tecnica classica di Ruka, che continua il solco del fine settimana d’apertura di Coppa del Mondo di sci di fondo 2026-2027. Va pur detto: in casa Italia i segnali buoni ci sono e si fanno vedere. Andiamo però con ordine.

Partiamo dalla qualificazione femminile, dove al comando c’è Linn Svahn. Per la svedese 2’56″39 davanti alla finlandese Jasmi Joensuu (+2″06) e alla norvegese Milla Grosberghaugen Andreassen (+2″89). A completare la top 5 l’altra padrona di casa Johanna Matintalo (+3″01) e l’andorrana Gina del Rio (+4″62).

In sesta posizione le buone novità per casa Italia, con Nicole Monsorno che si colloca a 5″06 da Svahn e davanti alla terza delle finlandesi, Tiia Olkkonen (+5″16). Completano la top ten la svedese Johanna Hagstroem (+5″33), la norvegese Helene Erkheim Haugen (+5″56) e la svizzera Anja Weber (+5″58).

Per l’Italia molto buono anche il riscontro di Federica Cassol, all’11° posto a 5″72, e si qualifica da sedicesima anche Iris de Martin Pinter a 6″47. 20° posto a 7″92 per Caterina Ganz, mentre resta fuori è Nadine Laurent con il 34° tempo a 10″79. Chiude al 55° posto a 17″05 Virginia Cena.

In campo maschile, invece, a comandare è sì la Norvegia, ma non con l’uomo più atteso. In testa, infatti, c’è Lars Heggen con 2’32″73 davanti allo svizzero Valerio Grond (+1″44) e allo svedese George Ersson (+1″71). Johannes Hoesflot Klaebo è quarto a 1″72, ma lui i conti veri, si sa, li fa in gara; quinto lo svedese Emil Danielsson a 1″92.

Sesta posizione a 1″92 per il norvegese Oskar Opstad Vike a 2″15 e settima a 2″20 per il finlandese Juuso Haarala. In casa Italia soddisfazione per Simone Mocellini, ottavo a 2″58 e apparso in validissima condizione. Competano la top ten il norvegese Erik Valnes e il finlandese Niilo Moilanen, appaiati al nono posto (+3″08).

Anche Davide Graz si regala la qualificazione con il quindicesimo tempo (+3″60), e va avanti da 25° anche Elia Barp (+5″38). Nulla da fare, invece, per Simone Daprà, 41° a 7″70.