L’inizio di stagione nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino è stato tutta nel segno di Lucas Pinheiro Braathen. Il brasiliano finora ha monopolizzato il gradino più alto del podio, vincendo prima il gigante di Soelden e poi lo slalom di Levi. Pinheiro Braathen va ora a caccia del tris in quel di Gurgl, dove andrà in scena domenica un nuovo appuntamento tra i pali stretti, con la grande occasione per il sudamericano di poter allungare ulteriormente in classifica generale su Marco Odermatt, provando a mettere un po’ di pressione all’elvetico.

Pinheiro Braathen grande favorito, ma mai sul podio nei tre precedenti in quel di Gurgl. Una pista quella austriaca che è stata territorio di conquista soprattutto per i francesi con le vittorie di Clement Noel e Paco Rassat negli ultimi due anni. Soprattutto Noel sembra essere il principale avversario del brasiliano, essendo l’unico che si è avvicinato in quel di Levi. Anche Rassat comunque è assolutamente da tenere d’occhio in una gara che come sempre è aperta ai colpi di scena e alle sorprese.

Come accade ogni volta lo slalom è la disciplina dove veramente il lotto dei favoriti e dei possibili vincitori è ampissimo. Chiaramente non possono essere lasciati fuori dalla discussione lo svizzero Loic Meillard, terzo a Levi, ma anche i norvegesi Alte Lie McGrath, Henrik Kristoffersen e Timon Haugan, tutti con la voglia di riscattare la prestazione nell’esordio stagionale. Fari puntati in casa Austria soprattutto su Fabio Gstrein e si spera nel guizzo di Joshua Sturm, che ha buttato via un gran risultato a Levi, mentre mancherà Manuel Feller, che ha vinto nel 2023 in una giornata meravigliosa per i padroni di casa, che hanno festeggiato una clamorosa tripletta.

Le sorprese a Gurgl non sono mai mancate come i secondi posti dello svedese Kristoffer Jakobsen e del belga Armand Marchant e chi spera di poter uguagliarli è sicuramente Alex Vinatzer, che avrà anche la possibilità di partire nel secondo sottogruppo (dall’8 al 15) vista l’assenza di Feller. Un’occasione decisamente da sfruttare per l’altoatesino, reduce da un bellissimo quinto posto a Levi con una seconda manche eccezionale e che lo ha portato ad una pazzesca rimonta. L’obiettivo è provare a ripetersi, cercando di avere quella continuità che spesso in passato è mancata.

Discorso un po’ diverso per gli altri azzurri convocati (Tommaso Saccardi, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Corrado Barbera, Matteo Bendotti e Edoardo Saracco). Nessuno di loro ha centrato la qualificazione a Levi e dunque l’obiettivo è proprio questo a Gurgl, con l’Italia che comunque sa che a livello maschile in questo momento deve solamente aggrapparsi a Vinatzer per sperare.