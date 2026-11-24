Dopo una serie di appuntamenti dedicati alle discipline tecniche, finalmente nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino si alza il sipario anche sulle gare veloci. In quel di Copper, infatti, è in programma nella giornata di sabato un superG e dunque saranno al cancelletto di partenza sia Giovanni Franzoni sia Dominik Paris, i simboli attuali della squadra italiana di velocità.

Paris è il grande veterano, il campione che anche a 37 anni riesce ancora ad essere altamente competitivo. Finalmente nella scorsa stagione è riuscito a mettersi al collo quella tanto attesa medaglia olimpica, andando così a completare una carriera veramente leggendaria. In bacheca manca solo la coppa di discesa e sarebbe un’impresa quasi leggendaria riuscire a vincerla adesso, battendo un fenomeno come Odermatt o giovani campioni come Von Allmen e Franzoni.

Per molte stagioni, Paris è stato l’ancora di salvezza della velocità azzurra. C’è stato chiaramente un vuoto generazionale dietro di lui, con l’Italia che ha faticato a produrre velocisti competitivi, aggrappandosi sempre al nativo di Merano. Un buco alle spalle del grande Dominik colmato solamente dall’arrivo di Giovanni Franzoni, che nel giro di due stagioni ha veramente dato una svolta alla sua carriera.

Quella passata è stata decisamente la stagione della consacrazione del venticinquenne bresciano, culminata soprattutto con la medaglia d’argento olimpica, oltre alle vittorie in due templi della velocità come Wengen e Kitzbuehel. Un’annata magica e che ovviamente ha proiettato Franzoni tra i grandissimi e che adesso pone decisamente l’attenzione su un ragazzo di 25, che purtroppo sportivamente parlando è ancora un “po’ giovane” visto che ad inizio carriera ha dovuto combattere anche con un grave infortunio al ginocchio che gli ha fatto perdere molto.

L’Italia si gode dunque questi due campioni di generazioni diverse, ma che continuano a stimolarsi a vicenda, cercando di spingere l’altro a migliorarsi ancora gara dopo gara. Franzoni ha sicuramente imparato molto da Paris e lo stesso Dominik forse ha trovato una nuova giovinezza e quelli stimoli necessari per andare ancora avanti. Una coppia che fin da questa prima gara di Copper vorrà regalare ancora gioie ed emozioni allo sci azzurro.