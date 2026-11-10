Sci alpino, Lucas Pinheiro Braathen ha bisogno di un rendimento ‘alla Hirscher’ in slalom per impensierire Odermatt

Questo fine settimana ritorna la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo l’antipasto con il gigante di Soelden, si riparte dallo slalom prima in quel di Levi e poi successivamente a Gurgl. Rapid gates dunque grandi protagonisti in questa primissima parte di stagione e i fari sono soprattutto puntati su Lucas Pinheiro Braathen, che ha davvero cominciato nel migliore dei modi possibili, centrando già la prima vittoria stagionale sul Rettenbach.

In questo momento il brasiliano è sicuramente il gigantista più forte, superando anche il grande rivale Marco Odermatt. L’obiettivo è quello di bissare la coppa di specialità vinta lo scorso anno (oltre all’oro olimpico), ma Pinheiro Braathen potrebbe anche porsi un traguardo ancora più grande da raggiungere: provare a tenere testa ad Odermatt anche nella classifica generale di Coppa del Mondo.

Per provare a stare vicino allo svizzero, però, serve quasi un miracolo. Odermatt non ha avuto davvero rivali nelle ultime stagioni, visto che riesce ad ottenere tantissimi punti in tre specialità (discesa, superG e gigante), dove in ognuna lotta e quasi sempre vince anche la sfera di cristallo. Dunque per Pinheiro Braathen il compito sembra decisamente arduo e ha veramente bisogno di realizzare qualcosa di speciale, partendo già da Levi.

Infatti lo slalom è l’unica disciplina dove Odermatt non è presente, mentre Pinheiro Braathen non gareggerà in discesa e potrebbe forse fare dei superG solo se fosse davvero in lotta per la Coppa del Mondo generale. Il brasiliano dunque per provare a tenere viva la contesa deve essere perfetto non solo in gigante, ma anche in slalom. Ci vuole un rendimento alla Hirscher dei bei tempi o alla Shiffrin, atleti capaci di dominare in slalom e conquistare una quantità di punti che va a colmare altre lacune.

Un compito dunque difficilissimo, visto che in slalom l’errore è veramente dietro l’angolo e basta pochissimo per sbagliare e dunque prendere zero punti. Pinheiro Braathen ha sicuramente le qualità e anche la fiducia in se stesso per provare a centrare una tale impresa, ma già da Levi dovrà cominciare un lungo percorso verso la perfezione.