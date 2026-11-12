Sci alpino, l’Italia vede la luce in fondo al tunnel nello slalom femminile? Il ritorno di Rossetti, le stelline Trocker e D’Antonio, e non solo…

Lo slalom femminile italiano ha vissuto davvero tante stagioni complicate. Sono passati diciannove anni dall’ultima vittoria e quindici dall’ultimo podio e probabilmente ci vorrà ancora un po’ di tempo per interrompere questi tabù, ma almeno la sensazione è quella che finalmente questo settore sembra intravedere la luce in fondo al tunnel in cui era finito. Le possibilità finalmente per fare bene ci sono e soprattutto non mancano le atlete che possono davvero segnare questa svolta.

Si parte da chi l’anno scorso ha ottenuto i migliori risultati ed è Lara Della Mea, che rimane anche per questi primi slalom di Levi e Gurgl la punta di diamante della squadra azzurra. Una serie di piazzamenti anche in Top-10 per la nativa di Tarvisio, che finalmente aveva trovato un po’ di continuità e di serenità anche fisica dopo le precedenti complicate stagioni.

Importantissimo è il ritorno di Marta Rossetti, che ha saltato tutta la scorsa stagione per un grave infortunio. Doveva essere l’annata della definitiva esplosione di una ragazza che ha mostrato di avere grande velocità tra i rapid gates, ricordando soprattutto il quinto posto in quel di Killington. Poi è mancata un po’ di costanza, ma l’infortunio dell’anno scorso proprio non ci voleva. Forse le prime gare serviranno per ritrovare ritmo e fiducia.

C’è poi una ragazza come Martina Peterlini martoriata dai problemi fisici ogni anno. Purtroppo il rimanere in salute è sempre stato un problema per le slalomiste azzurre e soprattutto i problemi alla schiena hanno frenato la 29enne di Rovereto, che ha comunque dimostrato di avere le qualità per arrivare in Top-10. Forse le è sempre mancato il salto ulteriore di qualità e magari arriverà proprio in questa stagione.

A Levi saranno presenti altre ragazze come Giulia Valleriani, Alice Pazzaglia, Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli e Beatrice Sola, che possono sicuramente puntare alla qualificazione alla seconda manche. Si spera soprattutto che un talento come Collomb possa ritrovarsi dopo una stagione passata davvero complicata e nel quale la ventenne di La Thuile ha fatto fatica a reggere la pressione.

C’è tanto futuro per lo slalom femminile azzurro ed è rappresentato soprattutto da Anna Trocker e Giada D’Antonio. L’altoatesina ha conquistato il titolo mondiale juniores e ha già raggiunto la Top-10 nelle finali di Coppa del Mondo a Lillehammer. Questa, però, sarà la prima vera stagione di Coppa del Mondo e dunque bisognerà andare con calma, ponendosi piccoli obiettivi ogni volta, partendo da quello di fare punti e abbassare il pettorale di partenza. Diverso, invece, il programma della campana, che si è infortunata gravemente alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e che tornerà probabilmente prima in Coppa Europa per riprendere con le gare, per poi fare il salto al piano successivo. Non c’è fretta visto che la carta d’identità recita per entrambe 17 anni.