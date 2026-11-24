Killington si prepara ad accogliere il Circo Bianco femminile per un doppio appuntamento tecnico che mette in palio i primi punti pesanti della stagione sulle nevi americane. Sabato 28 novembre andrà in scena il gigante, domenica 29 lo slalom, entrambi sulla Superstar, il pendio del Vermont che da anni mette alla prova le specialiste delle porte. Le azzurre sono già in zona: dopo la tappa di Gurgl hanno concesso due giorni di respiro a Waterville Valley, nel New Hampshire, il tempo giusto per rifinire i dettagli e smaltire il fuso.

Il nome che accende l’attesa è quello di Sofia Goggia, che a Killington debutterà nell’annata. Il suo avvio è stato tutt’altro che lineare: a settembre il ritiro estivo di Ushuaia, in Argentina, si è interrotto bruscamente per una doppia infezione virale, Chikungunya e Parvovirus B19, che le ha lasciato addosso spossatezza, tremori e dolori ossei. Il recupero le ha poi tolto anche l’apertura di Sölden, a fine ottobre. La bergamasca è tornata sugli sci con gradualità, tra Stelvio, Sölden e Pitztal, e dal 12 novembre si è trasferita a Copper Mountain, in Colorado, per ritrovare chilometri e sensazioni.

Il ritorno in Vermont ha il sapore di un cerchio che si chiude. Proprio qui, dieci anni fa, Goggia salì per la prima volta sul podio in Coppa del Mondo: un terzo posto, nel 2016, da cui sarebbe nata una collezione di 69 piazzamenti sul podio. Quel risultato aprì una lunga stagione di sorrisi azzurri sulla Superstar: il terzo posto di Manuela Moelgg nel 2017, la vittoria di Federica Brignone nel 2018 seguita dal secondo posto del 2019, il successo di Marta Bassino nel 2019 e il suo secondo posto nel 2022.

Saranno quindici le azzurre al cancelletto nel fine settimana americano. Nel gigante di sabato, oltre a Goggia e a Bassino, che su questo pendio si è sempre espressa con disinvoltura, scenderanno Laura Pirovano, Lara Della Mea, Asja Zenere, Giorgia Collomb, Alice Pazzaglia, Sophie Mathieu, Ilaria Ghisalberti, Anna Trocker ed Emilia Mondinelli.

Domenica la scena passerà alle specialiste dei pali stretti. A guidare il gruppo ci saranno Della Mea, Marta Rossetti e Martina Peterlini, con Mondinelli, Pazzaglia, Trocker, Collomb e Giulia Valleriani a completare lo schieramento. Spicca poi Beatrice Sola, che arriva con il morale alto dopo il 19° posto di Levi in Coppa del Mondo e la vittoria in Coppa Europa ottenuta sulla stessa pista finlandese.