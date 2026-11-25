Secondo vittoria della carriera in Coppa Europa per il francese Hugo Desgrippes. Il transalpino si è imposto nello slalom di Suomu in Finlandia, dopo che aveva già concluso in testa alla classifica a metà gara. Al secondo posto si è piazzato lo svedese Gustav Wissting, che ha recuperato due posizioni ed ha concluso a 46 centesimi dal vincitore.

Sul podio ci sale anche il norvegese Elias Hartford Kvael, staccato di 59 centesimi dalla vetta. Il tedesco Nickco Palamaras scivola di due posizioni nella seconda manche e termina quarto a 63 centesimi, mentre in quinta posizione ha concluso un altro norvegese, Theodor Braekken (+1.43), che ha recuperato ben dieci posizioni nella seconda manche.

Sesto posto per il canadese Liam Wallace (+1.56), che ha preceduto l’austriaco Adrian Pertl (+1.69). Il migliore degli azzurri è stato Stefano Pizzato (+1.83), che ha perso un posto rispetto alla prima manche. Nono lo svedese Adam Hofstedt (+2.00), mentre completa la Top-10 Corrado Barbera (+2.15), bravo a recuperare dieci posizioni nella seconda manche.

Non ci sono altri azzurri a punti. Edoardo Saracco e David Castlunger sono entrambi usciti; mentre Francesco Riccardo Zucchini ha terminato al 44° posto (+6.54).