Sci alpino, l’imprevedibilità dello slalom maschile riparte da Levi. Vinatzer unica speranza azzurra

Si alza il sipario sulla stagione dello slalom maschile. A Levi ci sarà il primo appuntamento tra i rapid gates ed il copione non sembra assolutamente cambiato rispetto alle ultime annate, visto che anche in questa la bagarre per la vittoria è accesissima. Come sempre ormai da accade molto tempo lo slalom maschile è quella specialità della Coppa del Mondo di sci alpino più imprevedibile ed incerta, dove fare un pronostico è spesso impossibile, visto che sono davvero moltissimi i candidati per il successo in ogni gara.

L’anno scorso si era scritta la storia con il primo storico successo per il Brasile firmato da Lucas Pinheiro Braathen, che cercherà di ripetersi sulla Levi Black, cercando anche di bissare la vittoria ottenuta qualche settimana fa in gigante a Soelden. In questa stagione Pinheiro Braathen proverà a fare l’accoppiata coppa di gigante e di slalom, mettendo così anche un po’ di pressione a Marco Odermatt in un’ipotetica lotta per la classifica generale.

Fari puntati anche sul francese Clement Noel, forse lo slalomista più talentuoso del lotto, ma anche quello che a volte si perde via e getta al vento grandi occasione, basti pensare che non è mai riuscito a vincere la coppa di slalom in carriera. Il transalpino ha un ottimo feeling con il pendio finlandese visto che sale sul podio nelle ultime tre edizioni dello slalom di Levi: secondo posto nel 2025, vittoria nel 2024 e altro secondo posto addirittura nel 2019, visto che il settore maschile aveva saltato l’appuntamento in Lapponia per qualche anno.

Ovviamente non si può dimenticare i norvegesi e soprattutto chi lo scorso anno è riuscito ad alzare al cielo la sfera di cristallo. Atle Lie McGrath riparte da campione in carica, con il pettorale rosso e con la voglia di provare a ripetersi. Non sarà facile, visto che è dai tempi di Marcel Hirscher che non c’è un back-to-back nella classifica di slalom. Restando sempre tra le fila norvegesi attenzione certamente anche a Timon Haugan e soprattutto ad Henrik Kristoffersen, che vanta due vittorie a Levi.

Tanti i nomi, però, che possono iscriversi alla lotta per la vittoria, con anche il pubblico di casa che prova a sognare con Eduard Hallberg, già sul terzo gradino del podio lo scorso anno. Fari ovviamente puntati anche sul campione olimpico, lo svizzero Loic Meillard, ma anche sul francese Paco Rassat, sull’austriaco Manuel Feller, ma attenzione a tante possibili altre sorprese, perché in slalom si è visto che può succedere di tutto.

In casa Italia, invece, sembrano esserci meno speranze ed il rischio vero è quello di un esordio complicato per il gruppo azzurro. Alex Vinatzer resta comunque il faro e si spera in una bella prova da parte dell’altoatesino, anche se forse nelle ultime stagioni è stato più gigantista che slalomista. Gli altri azzurri partono tutti oltre il 30 come pettorale e l’obiettivo è quello di provare a centrare la qualificazione alla seconda manche.