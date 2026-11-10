Sci alpino, Levi pista stregata per l’Italia femminile: mai un podio per le azzurre

Riparte la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026-2027. Dopo il consueto antipasto rappresentato dal gigante di Soelden (Austria) sul ghiacciaio del Rettenbach, si torna in azione spostandosi decisamente più a nord, addirittura in Lapponia. Nel corso del prossimo fine settimana, infatti, si disputerà lo slalom di Levi (Finlandia) che ormai ha preso posto stabilmente come seconda gara della stagione.

Per i colori azzurri, tuttavia, si tratta di una delle località che ha regalato meno sorrisi alle nostre portacolori. Anzi, per essere più precisi, si tratta davvero di una pista stregata per le italiane. La Levi Black, infatti, non ha mai visto nemmeno un podio per le nostre portacolori che, nelle varie edizioni, hanno potuto raggranellare appena qualche classificazione nella top10. Davvero troppo poco ma, come sempre, andiamo a ripercorrere con la memoria questi precedenti.

Il primo risultato degno di nota arriva il 29 febbraio 2004 con Annalisa Ceresa che conclude in settima posizione nello slalom vinto dalla tedesca Maria Riesch davanti alla austriaca Elisabeth Goergl e alla tedesca Martina Ertl. Ancora una top10 il 10 marzo 2006 con Chiara Costazza che conclude in ottava posizione nella gara tra i rapid gates vinta dalla croata Janica Kostelic che rifila un distacco abissale (+1.47) alla svedese Anja Paerson, mentre chiude in terza posizione l’austriaca Kathrin Zettel ad addirittura 2.65.

Nella giornata successiva (l’11 marzo 2006) un altro slalom con Chiara Costazza che migliora la propria prestazione e centra il miglior risultato di sempre per una atleta azzurra sulla pista lappone, ovvero il quinto posto. Successo per Anja Paerson che si rifà e precede Janica Kostelic, mentre sale sul gradino più basso del podio l’austriaca Nicole Hosp. Passano 14 anni per un altro risultato da top10 per le azzurre a Levi. Bisogna aspettare il 22 novembre 2020 con Irene Curtoni che centra l’ottava posizione nella gara vinta dalla slovacca Petra Vlhova davanti alla svizzera Michelle Gisin ed alla austriaca Katharina Liensberger.