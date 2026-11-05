Coppa del Mondo
Sci alpino, le convocate dell’Italia per Levi. C’è Anna Trocker, torna Marta Rossetti
Andrà in scena sabato 14 novembre lo slalom femminile di Levi, Finlandia, valido per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino: prima manche alle ore 10.00 italiane, seconda run dalle ore 13.00 con inversione delle migliori 30. La conferma è arrivata questa mattina dalla FIS.
Saranno nove le azzurre in gara in Finlandia: Luca Agazzi ha convocato Lara Della Mea, Marta Rossetti, Martina Peterlini, Giulia Valleriani, Alice Pazzaglia, Anna Trocker, Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli e Beatrice Sola.
Marta Rossetti aveva saltato tutta la scorsa stagione per un grave infortunio, mentre Martina Peterlini si era operata in estate ed è a sua volta al rientro: in casa Italia nello slalom di Levi il miglior piazzamento al femminile è rappresentato dal quinto posto di Chiara Costazza nel 2006.