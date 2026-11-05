Sci alpino, la FIS conferma le gare in calendario a Levi

La FIS, la Federazione Internazionale di Sci e Snowboard ha confermato lo svolgimento delle gare della Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino a Levi, in Finlandia, dove sono previsti due slalom, con le donne in pista sabato 14 novembre e gli uomini al cancelletto domenica 15.

Sulla pista denominata Black Levi in entrambi i giorni di gare la prima manche sarà prevista alle ore 10.00 italiane, mentre la seconda run, con inversione dei migliori 30, prenderà il via alle ore 13.00 italiane: si tratta del primo slalom stagionale di Coppa del Mondo.

Come fa sapere la FISI, lo svolgimento delle gare è stato possibile grazie alla “neve conservata dalla passata stagione, che ha consentito agli organizzatori di allestire il tracciato di gara, nonostante le temperature più alte della media in questo periodo dell’anno abbiano impedito ai cannoni di entrare in azione“.