Kristoffer Jakobsen si è aggiudicato il secondo slalom di Suomu (Finlandia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2026-2027. Sulla pista della Lapponia il trentaduenne nativo di Boden ha dato il via ad una doppietta svedese, approfittando del passo falso di Elias Harftord Kvael che comandava la graduatoria a metà gara.

Il successo, come detto, è andato a Kristoffer Jakobsen abile a rimontare ben 10 posizioni nella seconda manche ed a chiudere con il tempo complessivo di 1:42.52 con 8 centesimi di vantaggio sul connazionale Gustav Wissting che, invece, ha confermato la posizione che aveva conquistato nella prima manche. Completa il podio il norvegese Elias Harftord Kvael a 15 centesimi dopo che, come detto, aveva piazzato la migliore prestazione nella discesa inaugurale.

Quarta posizione per il tedesco Nickco Palamaras con un distacco di 41 centesimi dalla vetta, quinta per l’austriaco Adrian Pertl a 44, mentre in sesta troviamo il norvegese Peder Lunder a 87. Settimo il padrone di casa Salomo Sirvio a 91 centesimi di distacco, ottavo il norvegese Theodor Braekken a 96, quindi noni e decimi gli austriaci Christoph Meissl e Ralph Seidler staccati, rispettivamente, di 97 centesimi e 1.05.

Giornata opaca per i colori azzurri. Il migliore dei nostri è Stefano Pizzato che si ferma in 13a posizione a 1.22 dopo aver rimontato ben 12 gradini nella seconda manche. Subito alle sue spalle Alessandro Pizio, quattordicesimo a 1.25, quindi 25° Corrado Barbera a 2.11.