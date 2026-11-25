La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026-2027 dà il via alla prima parte della trasferta nordamericana che, nei prossimi giorni, porterà il Circo Bianco nel Colorado, più precisamente a Copper Mountain, prima di traferirsi di pochi chilometri in direzione di Beaver Creek. Copper Mountain si tratta di una località che è stata parte del calendario della Coppa del Mondo in poche occasioni, con l’Italia che non ha mai vinto una gara. Sono arrivati, però, due podi. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio come sono andate le cose nei precedenti.

L’esordio della Coppa del Mondo maschile a Copper Mountain avviene il 5 marzo 1976 con il gigante maschile che ha visto il successo dello statunitense Greg Jones che apre la doppietta dei padroni di casa davanti a Phil Mahre, mentre completa il podio lo svizzero Engelhard Pargatzi. Il weekend prosegue con lo slalom. Il 7 marzo 1976 arriva il successo del leggendario Ingemar Stenmark davanti allo statunitense Steve Mahre ed al nostro Gustav Thoeni che conquista il primo podio per i colori azzurri.

Da quel momento in avanti Copper Mountain sparisce dal calendario per mezzo secolo. L’ultima gara in ordine di tempo, infatti, è datata 28 novembre 2025 con Alex Vinatzer che centra la quinta posizione nel gigante vinto dall’austriaco Stefan Brennsteiner davanti a Henrik Kristoffersen ed al croato Filip Zubcic. Nella giornata precedente, il 27 novembre 2025, Guglielmo Bosca chiude all’ottavo posto nel superG vinto da Marco Odermatt per un soffio su Vincent Kriechmayr e Raphael Haaser.