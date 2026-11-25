La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026-2027 si prepara per la lunga trasferta nordamericana che, in questa edizione, si svilupperà in due settimane. Il Circo Bianco si prepara, infatti, per la tappa di Killington nel Vermont (Stati Uniti) dove, come tradizione, vedremo in azione due gare tecniche ovvero un gigante nella giornata di sabato 28 novembre e uno slalom domenica 29 novembre. Ci troviamo in una località che è stata inserita da poco tempo nel calendario ma che ha già regalato diverse soddisfazioni alle nostre atlete. Andiamo a scoprire come sono andate le cose.

Il primo risultato di rilievo per i colori azzurri arriva direttamente all’esordio della Superstar nel calendario della Coppa del Mondo il 26 novembre 2016. Sofia Goggia, infatti, centra il gradino più basso del podio nel gigante dominato da Tessa Worley davanti alla norvegese Nina Loeseth. Arriva un altro terzo posto per le azzurre nel gigante del 25 novembre 2017 con Manuela Moelgg che chiude il podio nella gara vinta da Viktoria Rebensburg davanti alla leggendaria Mikaela Shiffrin.

Il primo successo sulla pista del Vermont arriva il 24 novembre 2018 con Federica Brignone che precede la norvegese Ragnhild Mowinckel e l’austriaca Stephanie Brunner. Passando al 30 novembre 2019 arriva addirittura una doppietta. Marta Bassino, infatti, precede proprio Federica Brignone, mentre completa il podio Mikaela Shiffrin.

L’ultimo risultato di rilievo per le nostre portacolori è datato 26 novembre 2022 con Marta Bassino che chiude nella piazza d’onore alle spalle di Lara Gut-Behrami, mentre in terza posizione troviamo la svedese Sara Hector. L’ultima edizione disputata porta la data del 30 novembre 2024 con il gigante vinto dalla stessa Sara Hector, mentre lo slalom del primo dicembre 2024 vede il successo della svizzera Camille Rast.