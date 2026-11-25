Da ormai quattro stagioni la Coppa del Mondo di superG è un affare di Marco Odermatt. In vista della prima gara della stagione (sabato a Copper Mountain), il campione elvetico si presenta ancora una volta al cancelletto di partenza come il principale favorito per la conquista dell’ennesima sfera di cristallo. Negli ultimi anni, Odermatt è diventato sempre più velocista e probabilmente proprio il superG è la disciplina dove è più difficilmente battibile, nonostante la concorrenza non manchi.

Un avversario decisamente importante Odermatt lo ha in casa ed è Franjo Von Allmen. Il campione olimpico di Milano Cortina 2026 ha come obiettivo quest’anno sicuramente di provare a prendersi almeno una delle due coppe nelle discipline veloci, ponendo così la fine alla striscia vincente dell’illustre connazionale. Von Allmen dovrà, però, essere continuo per tutta la stagione ed evitare qualche passo falso che gli è capitato negli anni precedenti.

Fari puntati anche in casa Austria, anche perchè guardando alla classifica finale dello scorso anno, ci sono proprio due austriaci alle spalle di Odermatt. Secondo aveva chiuso, infatti, Vincent Kriechmayr e appena dietro di lui si è piazzato il connazionale Raphael Haaser. Entrambi non sono forse l’esempio dellla continuità e sicuramente parto un gradino sotto ai due svizzeri.

L’Italia ha sicuramente in Giovanni Franzoni la grande speranza di tornare a conquistare una coppa che manca dalla stagione 2018-2019, quando a vincere la sfera di cristallo fu Dominik Paris. Il bresciano può davvero provarci a competere contro i due svizzeri, ma servirà davvero essere perfetti per tutta la stagione, evitando quei passaggi a vuoto che Odermatt praticamente non ha mai. Lo scorso anno Franzoni ha chiuso quarto nella classifica di specialità e dietro di lui proprio Dominik Paris, con il veterano altoatesino che davvero non smette mai di stupire e che comunque non è assolutamente da tenere fuori tra i pretendenti alla coppa, provando a realizzare una straordinaria impresa.