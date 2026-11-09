Sci alpino, i convocati dell’Italia per Levi. Vinatzer riferimento, novità Bendotti

Fervono i preparativi per il primo slalom maschile della stagione 2026-2027 della Coppa del Mondo di sci alpino: il calendario prevede due gare consecutive tra i pali stretti, prima a Levi, in Finlandia, nel prossimo fine settimana, e poi a Gurgl, in Austria, in quello successivo.

Proprio in Austria, a Soelden, sono al lavoro gli slalomisti azzurri, che saranno in raduno fino a domani, martedì 10 novembre: l’infortunio occorso quest’oggi a Tommaso Sala ha fatto cambiare i piani del direttore tecnico dell’Italia, Massimo Carca.

L’Italia avrà a disposizione per il prossimo slalom di Levi, in Finlandia, sette pettorali, ed erano proprio sette gli azzurri al lavoro in Austria, dove oltre che dal DT sono seguiti dai tecnici Alexander Prosch, Giancarlo Bergamelli, Davide Marchetti, Marco Gullino, Andrea Borgato, Alessandro Federici e Nicola Martini.

Rispetto al gruppo al lavoro a Soelden, dunque, sono confermate le presenze in Finlandia di sei degli azzurri impegnati in Austria, ovvero Alex Vinatzer, Corrado Barbera, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Edoardo Saracco e Matteo Canins.

Al posto dell’infortunato Tommaso Sala, invece, è stato convocato per la gara di Levi il classe 2001 Matteo Bendotti, all’esordio assoluto sul circuito maggiore: il 25enne di Castione della Presolana, in provincia di Bergamo, era stato convocato per lo slalom di Bansko nel 2024, ma la gara era stata poi cancellata.