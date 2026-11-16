Sci alpino, i convocati dell’Italia per Gurgl. Alex Vinatzer guida il gruppo degli slalomisti azzurri

Archiviato un debutto stagionale tra luci e ombre, la Nazionale italiana maschile di slalom speciale tornerà in azione domenica 22 novembre in occasione della terza tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino. Dopo il gigante inaugurale di Soelden e lo slalom di Levi, c’è grande attesa per una nuova prova tra i pali stretti che andrà in scena il prossimo weekend presso la località austriaca di Gurgl.

Occhi puntati in casa Italia su Alex Vinatzer, reduce dal clamoroso quinto posto in rimonta (era 23° a metà gara) ottenuto in Finlandia che gli consentirà di entrare nel primo gruppo di merito (un pettorale tra l’8 ed il 15) data l’assenza per infortunio di Manuel Feller. In contumacia di Tommaso Sala, operatosi per la rottura del crociato, tutti gli altri azzurri sono fuori dalla top30 della WCSL di specialità e dovranno quindi andare a caccia dell’accesso alla seconda manche con dei pettorali sfavorevoli.

Il direttore tecnico Max Carca ha confermato in blocco la formazione tricolore già schierata a Levi, selezionando i seguenti atleti che si presenteranno al cancelletto oltre a Vinatzer: Tommaso Saccardi, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Corrado Barbera, Matteo Bendotti ed Edoardo Saracco. Tra questi Saccardi sembra il più accreditato per puntare alla zona punti, ma servirà una prima manche pulita e anche magari un pizzico di fortuna.