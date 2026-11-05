Sci alpino, gli slalomisti convocati per il raduno di Soelden verso la Coppa del Mondo

Dopo il gigante di Soelden che ha aperto la stagione 2026-2027 della Coppa del Mondo di sci alpino, l’attenzione ora si sposta sullo slalom, con il calendario che prevede due gare consecutive tra i pali stretti, prima a Levi, in Finlandia, e poi a Gurgl, in Austria.

Proprio in Austria, a Soelden, si raduneranno gli slalomisti azzurri, che saranno al lavoro nella località sede dell’opening stagionale tra le porte larghe, da domani, venerdì 6, a martedì 10 novembre, agli ordini del direttore tecnico Massimo Carca.

Sono stati convocati sette azzurri, ovvero Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Corrado Barbera, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Edoardo Saracco e Matteo Canins, che saranno seguiti dai tecnici Alexander Prosch, Giancarlo Bergamelli, Davide Marchetti, Marco Gullino, Andrea Borgato, Alessandro Federici e Nicola Martini.