Sci alpino, Giada D’Antonio convocata a Levi per il raduno azzurro verso il debutto in Coppa Europa

Prosegue il conto alla rovescia in vista dell’inizio della Coppa Europa di sci alpino 2026-2027, che prenderà il via tra sabato 21 e domenica 22 novembre con due slalom femminili in programma a Levi. La località finnica (che ospiterà tra pochi giorni la seconda tappa di Coppa del Mondo) aprirà dunque il calendario del circuito continentale, con l’Italia che spera di recitare sin da subito un ruolo da protagonista.

La squadra femminile azzurra di Coppa Europa delle specialità tecniche rifinirà la preparazione verso il debutto stagionale proprio sulle nevi lapponi di Levi a partire dal 15 novembre. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato per il raduno Tatum Bieler, Sophie Mathiou, Francesca Caroli, Beatrice Sola, Victoria Klotz, Nadine Trocker, Vittoria Rossi, Giulia Romele, Maria Sole Antonini e Giada D’Antonio.

Quest’ultima proseguirà con il gruppo il proprio percorso riabilitativo a distanza di quasi nove mesi dal grave infortunio al ginocchio (rottura del crociato) rimediato in allenamento a Dobbiaco che l’ha costretta a saltare lo slalom olimpico di Cortina e quasi tutta la preparazione estiva tornando sugli sci solamente a ottobre. Il gruppo italiano sarà seguito dai tecnici Gianluca Grigoletto, Giorgio Anselmicchio, Lorenzo Moschini, Edoardo Polversini, Nicolò Papa e Daniele Marcon.