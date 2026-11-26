La definitiva uscita di scena dall’agonismo di Federica Brignone lascia inevitabilmente un vuoto nello sci alpino femminile italiano, pur riconoscendo che nelle ultime stagioni anche altre azzurre hanno saputo raccogliere risultati di prestigio tra Coppa del Mondo, Mondiali e Giochi Olimpici. Sofia Goggia diventa automaticamente la stella più luminosa del movimento tricolore, ma con i suoi 34 anni è difficile guardare al di là dell’attuale quadriennio olimpico che culminerà sulle Alpi Francesi nel 2030.

Alle spalle del magico duo Brignone-Goggia è emersa una possibile nuova grande protagonista del Circo Bianco come Laura Pirovano, esplosa definitivamente nella parte conclusiva dello scorso inverno vincendo le ultime tre discese libere consecutive e aggiudicandosi la Coppa di specialità. La 29enne trentina ha ancora ampi margini di miglioramento in superG ed in gigante, quindi ha tutte le carte in regola per puntare in prospettiva (se non già da questa stagione) al podio della generale.

Più delicato il discorso relativo allo slalom gigante, in cui la “Tigre di La Salle” era diventata ormai una vera dominatrice a partire dall’inverno 2024-2025. Ad oggi in Italia non esiste un’erede di Brignone tra le porte larghe, aspettando la crescita di due giovani promesse (che devono però affrontare ancora un lungo percorso) come Anna Trocker e Giada D’Antonio.

Lara Della Mea è entrata in una nuova dimensione nell’ultimo biennio ma le manca ancora qualcosa per raggiungere stabilmente il livello delle big, mentre Asja Zenere fatica a trovare continuità. Goggia e Pirovano brillano come sappiamo maggiormente nella velocità e difficilmente potranno macinare podi su podi in gigante, tutto ciò in attesa di capire come evolverà il processo di recupero di un’ex vincitrice della Coppa di specialità del calibro di Marta Bassino dopo il grave infortunio che l’ha costretta a saltare l’intera stagione olimpica di Milano Cortina 2026.