Federica Brignone si congeda dai Carabinieri e ritorna allo Sci Club delle origini

Con un post su Instagram, l’azzurra Federica Brignone annuncia di essersi congedata dall’Arma dei Carabinieri, dove era stata promossa fino al grado di maresciallo, lasciando il centro sportivo del corpo e tornando allo Sci Club Courmayeur, con cui era cresciuta.

L’azzurra, in attesa di capire quando potrà rientrare in Coppa del Mondo dopo l’operazione di fine agosto al ginocchio sinistro, con la quale le sono stati rimossi placca e viti risalenti all’infortunio subito nell’aprile dello scorso anno, si sta ancora allenando in palestra, non avendo ancora rimesso gli sci ai piedi sulla neve.

Le parole dell’azzurra rivolte all’Arma: “Grazie al Centro Sportivo Carabinieri, che mi ha accompagnato per tanti anni, pieni di successi. A questo punto della mia carriera ho deciso di congedarmi, e tornerò sugli sci per i colori dello sci club con cui sono cresciuta“.

IL POST SU INSTAGRAM DI FEDERICA BRIGNONE