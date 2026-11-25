Iniziano i primi problemi ed arrivano le cancellazioni per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino: dopo aver incontrato le prime difficoltà negli Stati Uniti, con le gare di Beaver Creek confermate solo dopo un primo rinvio delle ispezioni sulle piste, è il Canada a creare grattacapi alla FIS.

Questa mattina, infatti, è giunta la cancellazione ufficiale del fine settimana di gare in programma a Tremblant, in Canada, dove erano previsti due giganti femminili nel weekend di sabato 5 e domenica 6 dicembre: la FIS sta tentando una riprogrammazione delle due gare.

Il comunicato ufficiale della FIS: “A causa della mancanza di neve, le gare di slalom gigante femminile della Coppa del Mondo di sci, in programma il 5-6 dicembre 2026 a Tremblant (Canada), sono state annullate. La FIS sta lavorando a una possibile riprogrammazione“.

L’unico gigante femminile disputato finora in stagione è quello di Soelden, in Austria, gara inaugurale della Coppa del Mondo, andata alla statunitense Paula Moltzan, con l’azzurra Asja Zenere che si è classificata quinta. Nella classifica generale comanda invece l’albanese Lara Colturi.