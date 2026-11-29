Il meteo continua ad essere protagonista nella Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino: già nella giornata di ieri era stato cancellato il superG maschile di Copper Mountain, negli Stati Uniti, rinviando l’esordio stagionale degli uomini jet, mentre oggi tocca alle donne.

Lo slalom femminile di Killington, sempre negli Stati Uniti, dove già ieri si era disputato un gigante con una pista ai limiti del regolare, oggi non partirà all’orario previsto: la prima manche sarebbe dovuta scattare alle ore 16.30 italiane, invece partirà alle ore 17.00 italiane.

Nella notte a Killington prima è piovuto e poi è nevicato in maniera abbondante, dunque gli organizzatori avranno bisogno di un po’ di tempo in più rispetto a quanto preventivato per ripulire la pista e permettere alle atlete di poter gareggiare in condizioni adeguate.