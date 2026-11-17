Dopo gli slalom di Gurgl, che andranno in scena nel weekend del 21-22 novembre presso la località austriaca, la Coppa del Mondo di sci alpino si trasferirà in Nord America. La FIS ha confermato gli appuntamenti in programma a Copper Mountain (USA) nel fine settimana del 28-29 novembre (superG e gigante maschile), ma non mancano le preoccupazioni per le condizioni della pista statunitense: le alte temperature in Colorado stanno impedendo l’entrata in azione dei cannoni sparaneve, quando mancano soltanto una decina di giorni all’evento.

Gianluca Rulfi, direttore tecnico della Nazionale Italiana femminile, ha fatto un punto della situazione alla Fisi, visto che a Copper Mountain si stanno allenando Sofia Goggia, Laura Pirovano, Marta Bassino e Asja Zenere: “Riusciamo al momento a fare manche di gigante e alcuni tratti di supergigante da 30″, fortunatamente avevamo messo un po’ di velocità in cascina a Pitztal prima della partenza per gli Stati Uniti. Le previsioni parlano di un abbassamento delle temperature nei prossimi giorni, speriamo accada“.

Nello stesso weekend le donne saranno in scena a Killington (USA) con gigante e slalom, ma anche in Vermont le condizioni non sono ideali: temperature sopra gli 0 °C e le previsioni meteo non annunciano cambi per i prossimi giorni. Successivamente, tra il 3 e il 6 dicembre, gli uomini andranno a Beaver Creek (USA) per due discese libere, un superG e un gigante: si attende il freddo nei prossimi giorni. I giganti femminili di Tremblant (Canada, 5-6 dicembre) non sono al momento garantiti, considerando le temperature sopra la media stagionale.