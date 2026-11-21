Ha preso ufficialmente il via la Coppa Europa di sci alpino femminile 2026-2027. Oggi, infatti, si è disputato il primo slalom di Levi (Finlandia) che ha aperto la stagione. Domani la prova sarà replicata al medesimo orario. La vittoria è andata alla nostra Beatrice Sola che, già al comando a metà gara, si è saputa confermare chiudendo con il tempo complessivo di 1:52.08 precedendo la norvegese Bianca Bakke Westhoff per 31 centesimi.

Completa il podio la svizzera Anna Flatscher con un distacco di 38 centesimi, mentre è quarta la tedesca Charlotte Grandinger a 83. Quinta posizione per la svedese Moa Landstroem a 64 centesimi dalla vetta, sesta la francese Marjolaine Ollier a 93, quindi settima l’australiana Phoebe Heaydon a 95.

Chiude in ottava posizione la canadese Amelia Smart a 1.08, nona la norvegese Pia Sylvester-Davik a 1.14, mentre completa la top10 la svizzera Anuk Braendli a 1.32. Si ferma in 11a posizione la nostra Tatum Bieler a 1.38, quindi 21a Francesca Carolli a 1.96. Non ha completato la seconda manche Maria Sole Antonini.