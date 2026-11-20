Sarà ancora un fine settimana dedicato allo slalom quello della Coppa del Mondo di sci alpino. Dalla Finlandia all’Austria, da Levi a Gurgl, che vedrà nuovamente protagoniste le specialiste dei rapid gates. Ci sarà già un grande cambiamento rispetto alle due edizioni finora disputate dello slalom femminile, visto che anche in Austria mancherà chi ha vinto proprio quelle due gare, Mikaela Shiffrin, che tornerà in gara dal trasferta nordamericana a Killington.

Prima Shiffrin, seconda Lara Colturi e terza Camille Rast, per due anni consecutivi il podio a Gurgl è stato questo. La piemontese che gareggia per l’Albania e la svizzera saranno, però, al cancelletto di partenza e sono sicuramente tra le favorite. Colturi va a caccia di quella prima vittoria in Coppa del Mondo che finora le è sempre sfuggita, ma che comunque è sempre più vicina; Rast, invece, deve riscattare l’ormai consueta opaca prestazione in quel di Levi, pista nella quale non è mai salita sul podio.

Colturi e Rast per la vittoria, ma la principale favorita anche per quello mostrato nell’esordio stagionale è Emma Aicher. La tedesca si è sbloccata tra i pali stretti, ottenendo il primo successo della carriera e va sicuramente a caccia del bis in quel di Gurgl. Questo secondo slalom poi è un’ulteriore occasione per Aicher di mettere punti importanti in chiave classifica generale di Coppa del Mondo, allungando ulteriormente su Shiffrin, che comunque resta la principale rivale per la sfera di cristallo.

In casa Austria si punta moltissimo su Katharina Truppe, sul podio a Levi e che vuole ripetersi davanti ai propri tifosi. Fari puntati anche su una ritrovata Zrinka Ljutic, con la croata che ha mostrato sicuramente segnali di rinascita dopo la complicata scorsa stagione con un quarto posto sicuramente che le dà morale. Voglia di riscatto, invece, per l’americana Paula Moltzan, uscita in quel di Levi e vincitrice della prima gara dell’anno a Soelden in gigante. Curiosità poi nel vedere anche la slovacca Petra Vlhova, che proverà a puntare soprattutto ad una Top-10 per continuare il processo di crescita in questo suo ritorno alle gare.

C’è desiderio e voglia di fare meglio tra le azzurre. A Gurgl non ci sarà Beatrice Sola, che è stata la migliore delle italiane a Levi con un diciannovesimo posto e che è rimasta proprio in Finlandia per partecipare allo slalom di Coppa Europa e ottenere punti che le possono servire per abbassare il pettorale. Una decisione un po’ discutibile, perchè comunque sarebbe stato importante per la trentina provare a confermarsi ancora al livello più alto.

La miglior carta per l’Italia resta sicuramente Lara Della Mea, che deve riscattarsi dopo un avvio di stagione un po’ sottotono, anche perché i problemi fisici che l’hanno un po’ condizionata sono definitivamente passati. Martina Peterlini ha centrato la qualificazione alla seconda manche e vorrà ulteriormente migliorarsi, mettendo ulteriori passaggi di slalom nelle gambe. Anche per Marta Rossetti il discorso è lo stesso, con la bresciana che aveva saltato tutta la scorsa stagione e che sarà alla seconda gara in una settimana con l’obiettivo di entrare tra le trenta.

Ci sarà anche Anna Trocker e le aspettative sulla giovanissima azzurra sono sempre tante. Dopo i due passi falsi di Soelden e Levi, la speranza è quella che possa fare una bella prima manche e poi andare a caccia dei primi punti stagionali. Traguardo che cercheranno di raggiungere anche Giulia Valleriani, Alice Pazzaglia, Giorgia Collomb ed Emilia Mondinelli