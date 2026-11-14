Scherma, tripletta azzurra in Coppa del Mondo. Prima vittoria di Anna Cristino, Grandis e Favaretto sul podio

Continua il dominio azzurro nella Coppa del Mondo di fioretto femminile. Dopo lo storico poker nella tappa d’esordio a Takamatsu, questa volta è arrivata una tripletta a Plovdiv nel secondo appuntamento del circuito. In Bulgaria è poi andata in scena una finale del tutto inedita, visto che si sono affrontate Anna Cristino ed Aurora Grandis. Un derby azzurro che ha premiato la piemontese che si è imposta per 15-9, in una sfida che ha comunque segnato una prima volta per entrambe: la prima vittoria di Cristino ed il primo podio di Grandis.

A completare la tripletta italiana sul podio è stata Martina Favaretto, che non è riuscita a bissare il successo nella prima stagionale. La veneta si è arresta in un altro derby italiano in semifinale contro Anna Cristino per 15-11. Sempre con il medesimo punteggio, invece, Aurora Grandis era riuscita a battere nell’altra semifinale l’americana Lauren Scruggs.

I derby italiani non sono terminati, visto che nei quarti di finale Grandis aveva messo fine al cammino di Martina Batini, vincendo per 15-10; mentre Cristino e Favaretto avevano sconfitto le due giapponesi Yuka Ueno e Komaki Kikuchi rispettivamente con il punteggio di 15-7 e 15-11.

Eliminazione agli ottavi di finale, invece, per Irene Bertini, che si è arresa all’ungherese Flora Pasztor per 15-10. Nei sedicesimi è arrivata la sconfitta di Alice Volpi, battuta dalla francese Emmie Nayl con il punteggio di 15-12. Proprio Irene Bertini aveva battuto al primo turno nell’ennesimo derby italiano Arianna Errigo per 15-5. Sempre all’esordio eliminazione anche per Matilde Molinari (15-6 con la francese Thibus) Carlotta Ferrari (15-11 con la giapponese Miyawaki) e Martina Sinigalia (14-13 con la giapponese Takeyama).