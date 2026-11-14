Scherma, stop agli ottavi per gli sciabolatori Cavaliere e Bertini a Il Cairo

Si è fermato agli ottavi di finale il cammino degli sciabolatori azzurri impegnati quest’oggi nel tabellone principale valido per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di scherma, in scena nel weekend a Il Cairo. A brillare in particolar modo sono stati Dario Cavaliere e Cosimo Bertini, stoppati alla soglia della top 8.

Ma andiamo con ordine. Bertini ha inaugurato la sua giornata battendo per 15-8 Matteo Neri in un derby tutto marchiato tricolore, per poi liberarsi abbastanza facilmente del padrone di casa Elsissy, arginato con il punteggio di 15-10. L’uscita di scena è arrivata invece a causa del vìs-a-vìs con il competitivo sudcoreano Gyeongdong Do, abile a dettare legge per 15-8 portando il nostro portacolori ad accontentarsi della tredicesima moneta.

Leggermente più indietro Cavaliere che, a seguito del successo ai danni dell’egiziano Amer per 15-8, si è scontrato con l’ucraino Yagodka, vincendo un assalto importante per 15-12, preludio della sfida di alto livello contro l’ungherese Rabb, uscito vittorioso per 15-12 costringendo l’azzurro alla quindicesima posizione. Fuori dalla top 20 il resto della spedizione, come dimostra il ventunesimo posto di Leonardo Reale, il ventisettesimo di Pietro Torre, il cinquantunesimo di Matteo Neri, il cinquantaquattresimo di Mattia Rea ed l cinquantacinquesimo di Michele Gallo.

Domani, domenica 15 novembre, si svolgerà la prova a squadre, dove sarà prevista in pedana la presenza di Cosimo Bertini, Matteo Neri, Leonardo Reale e Pietro Torre. Per le donne invece saranno della partita Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili.