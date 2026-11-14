Scherma, Marini sfiora la vittoria a Plovdiv. Vince Borodachev all’ultima stoccata

Dopo la strepitosa tripletta nella gara femminile, purtroppo sfuma all’ultima stoccata la vittoria dell’Italia nella gara maschile della seconda tappa di Coppa del Mondo di fioretto a Plovdiv. Tommaso Marini ha infatti sfiorato la sua quinta vittoria nel circuito continentale, perdendo una finale tiratissima contro il russo Kiril Borodachev con il punteggio di 15-14. Per il russo è il secondo successo consecutivo in questa stagione di World Cup dopo la vittoria all’esordio a Takamatsu.

Un altro assalto tiratissimo è stato quello in semifinale per Tommaso Marini. Il marchigiano ha infatti superato l’americano Alexander Massialas per 15-13. Sul gradino più basso del podio insieme allo statunitense ci è salito anche il giapponese Kazuki Iimura, travolto nell’altra semifinale da Borodachev per 15-2.

Marini è stato l’unico azzurro a spingersi ai quarti di finale, dove ha sconfitto il giapponese Kyosuke Matsuyama per 15-7. Il nipponico era stato il giustiziere di Filippo Macchi negli ottavi di finale, in un altro assalto dove l’ultima stoccata non ha premiato gli azzurri, con il toscano battuto per 15-14. Sempre negli ottavi eliminazione per Guillaume Bianchi, sconfitto dal russo Pavel Puznakov per 15-13, e per Tommaso Martini, battuto da Massialas per 15-7.

Matsuyama aveva battuto nei sedicesimi di finale Giuseppe Franzoni per 15-6. Nello stesso turno sono stati eliminati anche Davide Filippi (15-11 contro Iimura) ed Edoardo Luperi (15-12 contro Puznakov). Fuori all’esordio Mattia De Cristofaro (15-2 con il russo Mylnikov), Alessio Foconi (15-6 con l’egiziano Hamza) e Giulio Lombardi, battuto per 15-9 dal solito Puznakov.