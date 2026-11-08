Scherma, la Russia vince il primo oro alle Olimpiadi Giovanili 2026

Si è aperto il programma della scherma alle Olimpiadi Giovanili 2026 in corso di svolgimento a Dakar. La prima medaglia d’oro è stata vinta dalla Russia, con Uliana Belykh che ha trionfato nella prova individuale di fioretto femminile. La russa ha vinto in finale contro l’egiziana Sara Amr Hossny con il punteggio di 15-8.

Un dominio assoluto quello della russa, che aveva passeggiato in semifinale contro la polacca Danuta Tym, travolta con un perentorio 15-3, mentre in precedenza nei quarti aveva sconfitto l’australiana Rianne Leung con il punteggio di 15-6.

Nell’altra semifinale, invece, Sara Amr Hossny aveva battuto per 15-11 l’austriaca Lena Mayerl. Quest’ultima si è poi consolata conquistando la medaglia di bronzo, battendo con il punteggio di 15-11 la polacca Tym.

Non erano presenti fiorettiste azzurre in gara.