Scherma, il fioretto semplicemente domina. La spada ha delle certezze, sciabola in difficoltà

La Coppa del Mondo di scherma ha vissuto il suo secondo pienissimo fine settimana con tutte le armi protagoniste. L’Italia ha ovviamente recitato un ruolo centrale in questo weekend, specialmente nel fioretto e nella spada, mentre nella sciabola continuano i problemi. Andiamo ad analizzare nel dettaglio arma per arma.

FIORETTO

C’è poco da spiegare e tutto si riassume in una sola parola che è dominio. Una supremazia schiacciante quella della squadra azzurra in quel di Plovdiv, che ha mancato la perfezione assoluta per via di una sola stoccata, quella decisiva sul 14 pari che è costata la vittoria nella prova individuale a Tommaso Marini contro Kirill Borodachev. Dopo il poker all’esordio, al femminile questa volta c’è stata la tripletta, ma con ben due atlete diverse rispetto a quelle della prima tappa. Infatti trionfa Anna Cristino alla prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo, battendo in finale Aurora Grandis, che mai si era spinta così avanti. Sul podio poi si conferma anche Martina Favaretto che chiude al terzo posto. L’apoteosi arriva poi nelle prove a squadre: le fiorettiste (Batini, Favaretto, Errigo, Cristino) hanno firmato la nona vittoria consecutiva e demoliscono tutte le avversarie, compresa la Francia in finale; i fiorettisti (Macchi, Bianchi, Marini, Martini) sono tornati subito sul gradino più alto del podio (erano stati terzi a Takamatsu), dominando contro la Russia nell’ultimo atto.

SPADA

La quarta vittoria di questo fine settimana arriva nella gara femminile con una straordinaria Alberta Santuccio. La numero uno del ranking mondiale arrivava a Wuxi con molte incertezze e i dubbi per la sua condizione fisica dopo tre settimane di stop. Invece è arrivato il quinto successo della carriera in Coppa del Mondo, battendo al minuto supplementare la campionessa mondiale in carica Sera Song. Santuccio è stata tenuta a riposo nella prova a squadre, con un quartetto rivoluzionato e con presenti Giulia Rizzi, Gaia Caforio, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi, con le azzurre che si sono fermate nei quarti di finale, terminando seste.

Il protagonista al maschile è sicuramente Matteo Galassi, che purtroppo ha dovuto rimandare ancora una volta la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. In quel di Berna, il romagnolo ha conquistato il quinto podio nel circuito iridato, terminando al secondo posto, come quelli a Casablanca e Fujairah e quello nel Grand Prix di Medellin. In generale anche gli altri azzurri hanno disputato una buona prova individuale e questo poi si è visto nella prova a squadre, dove il quartetto italiano (Galassi, Santarelli, Di Veroli, Mencarelli) ha terminato al terzo posto, riscattando l’0paca prestazione dell’esordio.

SCIABOLA

Qualcosa sicuramente non sta funzionando. Questa è l’arma decisamente più in difficoltà da inizio stagione, con i risultati che stanno mancando sia a livello individuale sia nella prova squadre a Il Cairo. Il massimo raggiunto in entrambe le competizioni sia al maschile sia al femminile sono stati gli ottavi di finale. Serve davvero un repentino cambio di rotta, visto che nelle altre armi invece anche dopo un passaggio a vuoto (evento comunque raro) c’è subito il pronto riscatto. Invece nella sciabola al momento si fa troppa fatica.