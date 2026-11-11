Scherma, il Canada fa festa nella spada maschile alle Olimpiadi Giovanili

Fa festa il Canada nella quarta giornata per la scherma alle Olimpiadi Giovanili 2026 in corso di svolgimento a Dakar. Sul gradino più alto del podio nella prova individuale di spada maschile ci è salito infatti il canadese Simon Shan, che ha sconfitto nell’ultimo atto il serbo Vukan Radjenovic con il punteggio di 15-9.

In semifinale Shan aveva superato il belga Wout van Laecke con il punteggio di 15-10; mentre nell’altra Radjenovic aveva battuto il rumeno Stefan Popa per 15-6. Alla fine nella finalina per la medaglia di bronzo è stato il belga van Laecke a prendersi il gradino più basso del podio, battendo Popa per 15-12.

Non erano presenti italiani nella spada maschile e non ci saranno nemmeno nelle due prove individuali della sciabola. L’unica azzurra presente a Dakar era Francesca Aina, che ha vinto ieri la medaglia di bronzo.