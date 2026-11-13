Scherma, Galassi rimanda ancora la prima vittoria. Secondo in Coppa del Mondo a Berna

Appuntamento ancora una volta rimandato con la prima vittoria in carriera per Matteo Galassi. Lo spadista romagnolo si è fermato ancora una volta all’ultimo atto nella tappa di Coppa del Mondo a Berna. Si tratta del quinto podio nel circuito iridato per Galassi, che aveva già collezionato due secondi posti a Casablanca e Fujairah, oltre a quello nel Grand Prix di Medellin.

In finale questa volta l’azzurro si è dovuto arrendere all’ungherese Gergely Siklosi, che si è imposto con il punteggio di 15-12. Davvero un peccato per Galassi, che era stato protagonista di un’altra splendida giornata individuale, vincendo battendo in semifinale il francese Kendrick Jean Joseph per 15-12. Sul gradino più basso del podio insieme al transalpino ci sale anche il kazako Vadim Sharlaimov, che ha perso nettamente da Siklosi per 15-4 nell’altra semifinale.

Sono due gli azzurri che sono riusciti a raggiungere i quarti di finale. Infatti oltre a Matteo Galassi, tra i migliori otto ha chiuso anche Andrea Santarelli. Purtroppo il tabellone ha messo di fronte proprio i due italiani prima della zona podio, con il romagnolo che ha vinto l’assalto del derby per 15-8.

La prova di squadra comunque per l’Italia è stata buona. Agli ottavi di finale, infatti, si è fermato il cammino di Simone Mencarelli e Davide di Veroli, sconfitti rispettivamente da Vadim Sharlaimov per 15-10 e dall’israeliano Alon Sarid con il punteggio di 15-12. Eliminazione al primo turno invece per Filippo Armaleo, battuto per 15-9 dal ceco Martin Rubes.