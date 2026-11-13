Scherma, dieci fiorettisti azzurri presenti nel tabellone principale a Plovdiv

Proprio come nella gara femminile, anche in quella maschile saranno dieci gli azzurri presenti nel tabellone principale della seconda tappa di Coppa del Mondo di fioretto in corso di svolgimento a Plovdiv in Bulgaria. Filippo Macchi, Guillaume Bianchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini erano già certi della qualificazione per via della loro posizione del ranking e a loro si sono poi aggiunti altri sei compagni di squadra.

Dopo una fase a gironi perfetta con sei vittorie in altrettanti assalti Giulio Lombardi, Alessio Foconi e Mattia De Cristofaro hanno staccato subito il pass per il tabellone principale. Sono, invece, dovuti passare dagli assalti preliminari Davide Filippi, Giuseppe Franzoni ed Edoardo Luperi.

Le uniche due eliminazioni azzurre sono state quelle di Alessio Di Tommaso ed Emanuele Iaquinta, che sono stati sconfitti rispettivamente dall’americano Chase Emmer (15-11) e dal rappresentante di Hong Kong, Choi Chi Lok (15-12).

Domani si terranno dunque gli assalti del tabellone principale sia per la prova maschile sia per quella femminile, nella quale saranno presenti Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo, Anna Cristino, Alice Volpi, Martina Sinigalia, Irene Bertini, Aurora Grandis, Carlotta Ferrari e Matilde Molinari.