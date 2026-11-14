Scherma, Arpino out agli ottavi di finale. Pochi guizzi per le sciabolatrici in Coppa del Mondo

Si conclude agli ottavi di finale la cavalcata di Giulia Arpino, rivelatasi la migliore delle azzurre quest’oggi sulla pedana de Il Cairo, capitale egiziana teatro questo fine settimana della seconda tappa valida per la Coppa del Mondo 2026-2027 di scherma, specialità sciabola femminile.

L’atleta in forza alle Fiamme Rosse ha cominciato nel migliore dei modi il suo cammino, liberandosi in scioltezza della padrona di casa Attia, sconfitta con il punteggio largo di 15-6. Poi, al secondo turno, la sciabolatrice si è resa artefice di un assalto al cardiopalma contrassegnato dal derby contro Michela Battiston, battuta solo all’ultima stoccata con il risultato di 15-14.

Subito dopo è però arrivata la sconfitta, seppur di lusso, contro la detentrice del titolo iridato, la tedesca Larissa Eifer, atleta che ha fatto valere tutta la sua superiorità dettando legge per 15-5. In virtù di quanto fatto, Arpino ha chiuso la gara al quindicesimo posto, diciassettesima invece Michela Battiston.

Più attardate il resto delle azzurre. Mariella Viale si è dovuta accontentare della piazza numero trentanove, Alessia di Carlo della quarantaduesima, Chiara Mormile della quarantaquattresima, Rebecca Gargano della cinquantesima e Manuela Spica della cinquantaduesima.

Domani, domenica 15 novembre, sarà il giorno dedicato alla prova a squadre. Al servizio del Commissario Tecnico Andrea Aquili ci saranno Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili. Per gli uomini presenti infine Cosimo Bertini, Matteo Neri, Leonardo Reale e Pietro Torre.