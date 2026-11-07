Scandicci-Milano oggi in tv, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Una vuole difendere il percorso perfetto, l’altra cerca il successo che può riaprire la corsa al vertice. La Numia Vero Volley Milano e la Savino Del Bene Scandicci si affrontano sabato 7 novembre alle 20.30 al Pala BigMat di Firenze, nel confronto più atteso della settima giornata di Serie A1. Le lombarde arrivano con 18 punti, sei vittorie e un solo set perso, le toscane rispondono con quattro successi consecutivi e 13 punti, a cinque lunghezze dalla coppia di testa.

Entrambe hanno chiuso l’ultimo turno in tre set, rispettivamente contro l’Omag Consolini Volley 1907 e la ChorusLife Volley Bergamo, ma questa sfida richiederà una qualità diversa nella gestione delle difficoltà. Milano può contare sulla solidità della propria fase break, mentre Scandicci sta trovando continuità dopo un avvio complicato. La capacità di mantenere ordine quando la ricezione si allontana da rete sarà uno dei primi elementi di confronto.

Il duello tra Paola Egonu e Kiera Van Ryk promette potenza e punti, ma saranno gli equilibri collettivi a determinare quanto le due opposte potranno incidere. Bosio avrà il compito di utilizzare le centrali e le diverse soluzioni in banda per evitare di sovraccaricare la capitana. Dall’altra parte Ognjenović dovrà alternare Van Ryk, Skinner, Bosetti e il gioco al centro, impedendo al muro lombardo di concentrarsi sulle attaccanti esterne.

Danesi e Kurtagić rappresentano un ostacolo importante per l’attacco toscano, che avrà bisogno di copertura e pazienza per costruire il punto attraverso più tentativi. La precisione di Bosetti e Armini nel primo tocco dovrà favorire il coinvolgimento di Aleksić e Nwakalor. Anche Milano, però, dovrà fare i conti con la presenza a rete delle centrali avversarie: velocità di distribuzione e varietà dei colpi saranno necessarie per aprire spazi. Il servizio può spostare gli equilibri su entrambi i fronti. Le padrone di casa cercheranno di togliere comodità a Bosio e rendere più leggibili le uscite offensive; le ospiti proveranno ad allontanare Ognjenović dalla rete per limitare le combinazioni centrali. Blengini dispone inoltre delle alternative di Lanier, Piva e Sato, utili per modificare caratteristiche ed equilibri del reparto senza rinunciare alla qualità.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaBigmat di Firenze sabato 7 novembre con inizio alle 20.30. E’ prevista la diretta Tv su Raisport, mentre la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Dazn e gratuitamente su Rai Play. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Savino Del Bene Scandicci e Numia Vero Volley Milano.

CALENDARIO A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Sabato 7 novembre – PalaBigmat di Firenze

Ore 20.30: Savino Del Bene Scandicci vs Numia Vero Volley Milano

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2026-2027: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport

Diretta streaming: Dazn e Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport