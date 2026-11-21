Oramai è il caos nel mondo degli scacchi. Doveva essere tutto legato all’avvicinamento al match per il Campionato del Mondo tra Gukesh e Sindarov, ma il torneo pilota del Total Chess World Championship Tour a Budapest ha semplicemente seminato il caos. Il motivo? Il comportamento di alcuni Grandi Maestri e, in maniera più accentuata, di Magnus Carlsen. Il norvegese, numero 1 del mondo, oltre ad avere un torneo davvero negativo, si è reso protagonista di diversi forfait durante la fase finale del suo Knockout Bracket. La FIDE si è espressa poco fa con un comunicato di vibrante durezza.

Una volta esauriti i complimenti ai primi tre, il francese Alireza Firouzja, l’olandese Anish Giri e Fabiano Caruana (a tal proposito, l’italoamericano con questo risultato è a 12 punti dal numero 1 del mondo), la FIDE va giù durissima sul discorso legato a Carlsen. Questo il comunicato (che, nella sua versione originale, accanto ai nomi inserisce la dicitura GM, Grande Maestro):

“La FIDE esprime la propria più profonda preoccupazione in relazione a diverse occasioni in cui i giocatori hanno dato forfait alle partite in programma durante il torneo. Alcuni di questi forfait, inclusi quelli di Magnu Carlsen, sono avvenuti in match nei quali il risultato era matematicamente deciso. Anche se queste azioni hanno violato il regolamento del torneo, che impone che tutte le partite in programma vadano giocate, non hanno alterato l’esito dei rispettivi match.

Tuttavia, Magnus Carlsen ha anche dato forfait a tre incontri nei due giorni del match contro Vladislav Artemiev, quando l’esito dei confronti era ancora incerto. Questo tipo di condotta mina alla base i principi del fair play e la correttezza della competizione ed è inedita al più alto livello degli scacchi professionistici. Questi incontri non disputati avevano un rilevante significato, e hanno avuto un serio impatto alle vette più alte della classifica mondiale.

La FIDE considera una tale condotta inaccettabile e incoerente con gli standard di comportamento professionale che ci si aspetta dai partecipanti in competizioni ufficiali. Data la levatura di Carlsen e il suo significativo ruolo nella promozione degli scacchi, queste azioni sono particolarmente preoccupanti, e dimostrano una mancanza di rispetto verso avversari, spettatori e partner del torneo.

La FIDE, appropriatamente, porterà il materiale rilevante davanti alla sua Commissione Etica e Disciplinare per una valutazione indipendente delle potenziali violazioni del Codice Etico e Disciplinare“.

Carlsen, peraltro, potrebbe anche perdere il numero 1 del mondo a favore di Sindarov qualora l’uzbeko vincesse con margine estremamente ampio il match mondiale. Va ricordato, poi, che il norvegese rimane con un ELO di 2804 perché, non giocando le partite a cadenza classica, automaticamente (nel caso del Total Chess e nella larga maggioranza delle situazioni, ma non in tutte) la partita è considerata mai svolta e di conseguenza non ci sono perdite di punteggio.