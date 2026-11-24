Sì, la possibilità matematica esiste: Javokhir Sindarov può davvero diventare numero 1 del mondo nel ranking stilato ogni mese dalla FIDE. Lo scenario è complesso, difficile, presuppone un’impresa straordinaria, ma c’è. Pertanto va considerato in tutta la sua ampiezza. Andiamo a comprendere come funziona esattamente la logica della situazione.

Partiamo dalla lista FIDE del novembre 2026. In essa, Magnus Carlsen, che oramai da 15 anni abbondanti nessuno è in grado di scalzare dalla leadership, è a quota 2823, con Hikaru Nakamura e Fabiano Caruana che lo seguono rispettivamente a 2792 e 2783. Sindarov, in questa graduatoria, è quarto, avendo egli 2782: l’uzbeko classe 2005 è il più giovane scacchista nei primi 20 (poi, al 21° posto, compare a 2719 lo straordinario talento del classe 2011 turco Yagiz Kaan Erdogmus).

Tuttavia, nel frattempo è successo qualcosa di notevole: l’evento pilota del Total Chess World Championship Tour 2026, con partite Fast Classic (45′ a testa più 30″ a mossa a partire dalla prima) valide per le variazioni ELO classiche. Questo ha letteralmente stravolto la geografia dei primi tre posti, per non dire di quanto è accaduto dietro Sindarov, di cui non discorreremo.

In particolare, Carlsen è sceso a quota 2804, generando grandissime polemiche per i suoi ripetuti forfait dalle partite a cadenza Fast Classic nel corso dell’evento (dopo varie tra patte e sconfitte). Ne ha approfittato Caruana, che a un certo punto è sembrato vicinissimo al sorpasso al comando, ma si è comunque fermato a 2792.2 (quindi, nella lista di dicembre, sarà a 2792 assieme a Nakamura). Questa nuova situazione permette che Sindarov possa davvero sorpassare il norvegese.

Ma come può farlo? Ricordiamo innanzitutto che, poiché l’ELO di Sindarov è di 2782 e quello attuale di Gukesh è di 2710, ogni vittoria dell’uzbeko nel match gli frutterà 4 punti ELO in più, mentre una sconfitta gliene farà decurtare 6. Ogni patta, invece, proprio per la differenza ELO gli costerà ogni volta un punto.

Fatta questa premessa, e partendo da 2782, Sindarov può diventare numero 1 del mondo se riuscisse a vincere il match per 8-0, 7,5-0,5 oppure 8-1. In pratica, dovrebbe letteralmente dominare la scena. In caso di 8-0, sarebbe primo con 2814, in caso di 7,5-0,5 sarebbe primo con 2809 e in caso di 7-1 sarebbe primo con 2808.

Più “facile” superare Caruana e Nakamura al numero 2: gli basterebbero punteggi nell’ordine del 7,5-1,5 (2803), 8-2 (2802), 7,5-2,5 (2797) e 8-3 (2796). Ogni altro risultato lascerebbe Sindarov in quarta posizione, e anzi il 7,5-5,5, l’8-6 e il 7,5-6,5 gli farebbero paradossalmente perdere ELO, così come un 7-7 che garantirebbe gli spareggi a cadenza veloce (i quali non incidono nel rating ELO classico, ma entrano in altre classifiche, quelle dedicate al rapid e al blitz).

Uno sguardo va obbligatoriamente dato anche a Gukesh: l’indiano Campione del Mondo in carica attualmente è a 2710, 26° nella classifica mondiale attuale e 29° in quella live. Una sconfitta dignitosa, da 6,5-7,5 a 5,5-7,5, lo farebbe risalire verosimilmente dal 21° al 24° posto, mentre un 7-7 o una vittoria sarebbero in grado di riportarlo nei 20, generalmente tra l’11° e il 16° posto. Un clamoroso dominio gli permetterebbe poi di tornare in top ten globale.