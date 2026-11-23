Da una parte Gukesh Dommaraju, dall’altra Javokhir Sindarov. Da una parte il campione in carica, dall’altra lo sfidante. Da un lato l’uomo che è emerso nel mare magnum di talento presente in India, dall’altra l’uzbeko che ha bruciato tutti gli altri nella corsa a diventare il primo ad avere la speranza di mettersi sulla testa la corona di Campione del Mondo unificato. Già, perché di iridato ce n’era già stato un altro dall’Uzbekistan, Rustam Kasimdzhanov, ma era il 2004 e al tempo il titolo mondiale era diviso in due: quello della FIDE e quello classico. La riunificazione sarebbe arrivata due anni dopo (con, per così dire, annessi terremoti).

Si va in scena a Ginevra, il che riporta il match iridato in Europa. Se si prende il concetto più ampio del Vecchio Continente, l’ultima volta in tal senso risale a Londra 2018 (Carlsen-Caruana), se si prende invece la questione di quel che è considerato il territorio europeo in quanto tale, allora l’ultima volta risale a Mosca 2012 con Anand-Gelfand (e non Sochi 2014 perché la città vive di uno status ambiguo: amministrativamente è europea, geograficamente è asiatica, detta in termini molto sintetici). In buona sostanza, si rientra in una zona d’Europa spesso poco considerata, quella centrale. In tal senso il caso svizzero è particolarissimo: aveva già ospitato la rassegna FIDE di Losanna nel 1998 e quella classica (Kramnik-Leko) di Brissago nel 2004, ma c’era la spaccatura. Oggi siamo di fronte alla prima volta della Svizzera in chiave unificata.

In realtà, bisognerebbe perfino essere precisi. Ginevra, sì, ma più esattamente Cologny, nella sede della Fondazione Martin Bodmer, la Bibliotheca Bodmeriana, che nelle intenzioni di Bodmer doveva servire a riunire una Biblioteca della letteratura mondiale. Vi si trova, tra gli altri, un raro esemplare della Bibbia di Gutenberg. La scelta di Cologny, e della sede in particolare, ha attirato un certo numero di critiche perché, rispetto ad anni passati, è diminuita la possibilità per il pubblico presente di poter assistere agli incontri sul posto.

Il match mondiale prende il via proprio nel bel mezzo di tutta una lunga serie di cambiamenti in seno alla FIDE, sia di presidenza (ammesso che il cambio da Dvorkovich a Turlov possa definirsi realmente di rottura, e i primi mesi non suggeriscono questo) che in fatto di avvenimenti alla scacchiera. Magnus Carlsen si è ripreso la scena al contrario, e se è vero che la sua ombra di solito incombe su tutti i Campioni del Mondo successivi al suo disimpegnarsi dal ciclo mondiale, è altrettanto vero che qui una possibilità di vederlo scalzato dalla testa esiste. Ce l’ha Sindarov, che però dovrebbe vincere con un margine larghissimo nei confronti del rivale, una questione che sembra irrealistica perfino contando il momento dei due: il risultato dovrebbe essere di 8-0, 7,5-0,5 o 8-1.

L’uzbeko, infatti, entra da numero 4 della classifica mondiale stilata dalla FIDE, mentre per Gukesh la parola crisi è la più adatta a descrivere ciò che sta accadendo. L’indiano, infatti, nel 2026 è entrato in una specie di vortice negativo che lo ha spinto fuori anche dalle prime 20 posizioni del mondo. Da una parte abbiamo un uomo che è vicino alla fatidica soglia dei 2800, e in particolare a 2782, mentre dall’altra il detentore è sceso a 2710, al 26° posto. Questo darebbe molte più speranze, in linea teorica, a Sindarov, ma si sa che i match per il titolo iridato sono particolari. Lo sa lo stesso Gukesh, che era entrato nel confronto con Ding Liren del 2024 da grande favorito e, alla fine dei conti, si è visto impegnato fino all’ultima partita, a quella 55a mossa che ha cambiato totalmente il suo destino.

Si è tenuta ieri la conferenza stampa di presentazione del match, nella quale è stato sorteggiato anche l’ordine dei colori. In particolare, Sindarov avrà il Bianco nella prima partita e, di conseguenza, in tutte quelle dispari, Gukesh nella seconda e in tutte quelle pari. A partire da domani si giocherà per tre giorni alla volta, con un giorno di riposo dopo la terza, sesta, nona e dodicesima partita. In caso di parità dopo gli incontri a cadenza classica (2 ore per 40 mosse, poi dalla 41a 30 minuti con 30 secondi di incremento).

Le chiavi tecniche possono essere molte: da una parte la grande capacità di calcolo di Gukesh, che riesce a dare spesso il meglio in posizioni molto complicate, dall’altra l’estro di Sindarov, che può essere un’autentica macchina, qualcosa di simile a un mostro di silicio, se gli si lascia l’iniziativa, fase nella quale può diventare così rapido che nemmeno un treno ad alta velocità potrebbe fare ragionamenti più veloci dei suoi. Ma, attenzione, Sindarov è anche un eccellente giocatore in fase difensiva, mentre Gukesh ha una capacità importante di poter confondere le acque in apertura, tant’è che ha diversi sistemi a propria disposizione in particolare con il Nero.

Tutto questo nel contesto di un dato sicuro: è il match con l’età più giovane della storia. Mai si erano visti due ventenni, due volti così nuovi, che si danno battaglia per il massimo alloro scacchistico. Ma, forse, questo è un bene. Perché l’era di Carlsen, di Caruana, di Nakamura, prima o poi finirà. I vecchi re sono sotto il tiro dei giovani leoni. E i giovani leoni sono tanti. Gukesh e Sindarov sono i capofila, ma la lista è lunga. E continuerà ad allungarsi.