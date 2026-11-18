E due. Anzi, e tre. E due, perché all’evento pilota del Total Chess World Championship Tour 2026 in scena a Budapest, nel contesto dei Knockout Brackets, Magnus Carlsen ha di nuovo deciso di non giocare a cadenza Fast Classic contro la kazaka Bibisara Assaubayeva. E tre, perché la novità è che il norvegese stavolta non è l’unico ad aver deciso di compiere quest’azione. Andiamo però a capire meglio i dettagli.

Ieri avevamo raccontato tutta l’evoluzione della vicenda, dunque qui non si discorrerà ulteriormente di tutti i fatti che hanno portato fino ai Knockout Brackets (che di fatto corrispondono a delle “semifinali settoriali”: 1°-4° posto, 5°-8° posto e così via fino al 21°-24°). Qui andiamo a narrare la cronaca effettiva dei fatti. E cioè che Carlsen, trovatosi avanti per 10-2 dopo le quattro blitz e le due rapid, si è reso conto che aveva vinto il match con Assaubayeva, in quanto aveva portato a casa il primo set per 11,5-8,5 anche con il forfait nella Fast Classic di ieri. Così ha fatto anche oggi, sapendo che al massimo sarebbe arrivato un 10-10 (la vittoria in una Fast Classic vale 8 punti, quella in una rapid 4 e quella in una blitz 1), dunque un pareggio che qualificava automaticamente Carlsen per il match successivo.

Ma questa volta a tenere tale comportamento, che ha “regalato” al norvegese un’enorme quantità di critiche, sono stati altri due. Nel Knockout Bracket 6, dal 21° al 24° posto, l’americano Abhimanyu Mishra, resosi conto di non poter più rischiare niente contro l’indiana Vaishali Rameshbabu una volta trovatosi avanti 11-1, semplicemente non ha giocato la Fast Classic: 11-9, finita lì. Esattamente contrario, invece, il ragionamento di Richard Rapport: dopo aver perso ieri 11-9 contro l’armeno Haik Martirosyan nel Knockout Bracket 3, oggi, una volta finito sotto 10-2 dopo le prime sei partite, si è reso conto di non poter più vincere il set e pareggiare il match. E a quel punto non si è presentato per la Fast Classic.

Nei fatti, una situazione che fa capire quanto a volte alcuni comportamenti vengano condannati da taluni e seguiti, invece, da altri. Per Carlsen si è detto di tutto in negativo, e a questo punto viene da immaginarsi cosa potrà essere detto a Rapport e Mishra che hanno seguito la sua scia, o se verrà modificato in corsa il giudizio sui tre protagonisti. Nel frattempo il norvegese torna a sentire il fiato sul collo di Fabiano Caruana, che vincendo la sua Fast Classic contro Alireza Firouzja (l’italoamericano e il francese, nel momento in cui queste righe vanno online, devono giocare l’Armageddon per stabilire il vincitore del match: in attesa c’è Anish Giri) si è portato, nel ranking virtuale, con una distanza ELO pari a 7 (2801.2 contro 2794.2). In buona sostanza, la corsa al numero 1 mondiale non è ancora terminata. Anzi.