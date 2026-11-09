Sara Madera: “Abbiamo un obiettivo più grande, che sono le Olimpiadi. Matilde Villa è super”

Sara Madera è stata l’ospite della nuova puntata di Basket Base, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport. L’ala italiana ha commentato il positivo avvio di stagione con la sua Magnolia Campobasso e si è soffermata sull’importanza del suo ruolo all’interno della squadra molisana. Infine, ha ricordato il Mondiale di Berlino ed i momenti con la Nazionale.

La partenza di Campobasso in Europa: “Siamo molto felici di essere alla terza vittoria consecutiva. In Euro Cup l’ultima vittoria ci serviva per ritrovare fiducia dopo due brutti quarti contro Tortona. Siamo partite forte in Europa, abbiamo obiettivi chiari. L’Euro Cup è questione di ranking ed in questi tre anni abbiamo imparato tante lezioni. Era importante partire bene ma il percorso è ancora lungo”.

Il ruolo in campo: “Cerco di entrare in campo e dare sempre il massimo facendo cose semplici per mettermi in partita. Le mie compagne hanno fiducia in me e questo serve tanto”.

Le difficoltà della doppia competizione: “Con l’Euro Cup non si ha tanto tempo per preparare le partite. La nostra settimana tipo non ci permette di avere una giornata libera piena ma cerchiamo già di vedere la squadra che affronteremo. È una questione di abitudine e con l’Europa l’organizzazione è completamente diversa. Lo staff è preparato perché ci permette di performare in tutte le competizioni”.

L’importanza della squadra: “Ho preso sotto la mia ala Emma Giacchetti. Sta avendo il suo spazio, mi trovo molto bene con lei e con tutte le altre. Ci parliamo a viso aperto e credo sia importante per arrivare il più in alto possibile”.

Proseguendo: “Mi sono sempre reputata una leader silenziosa. Sono convinta che le piccole cose portano i loro frutti. Sono felice di rivestire questo ruolo e momentaneamente quello di capitana. Anche senza questo ruolo darei comunque una mano per come sono fatta. Nei momenti difficili darsi una mano è uno step in più. Vivo tutto senza pressione e sapendo che si possono fare errori. Se alle spalle hai compagne e staff che hanno fiducia in te è tutto più facile”.

Gli inizi in Campionato: “La preparazione per quest’anno è stata fatta con il Mondiale in mezzo. Questa cosa forse la stiamo accusando nelle cose tecniche e tattiche. La squadra non è tutta nuova, questo ha aiutato. Ma le compagne nuove vanno inserite. L’inizio del Campionato non è andato male, contro Derthona siamo riuscite a portare il match all’overtime prima di perdere. Con Schio ce la siamo giocata per tre quarti. Ci sono tante piccole cose che possiamo migliorare”.

Sulla squadra: “L’identità della Magnolia è difensiva. Mi sono adattata anche perché preferisco l’attacco. Sono dell’idea che faccia molto la testa e l’aspetto mentale. Cerco di non snaturarmi e dare sempre il 100%. Sono felice che le ragazze sanno come posso aiutare la squadra”.

Su Villa e sul gruppo in Nazionale: “Matilde Villa è una ragazza super. In Nazionale siamo un bel gruppo e viene tutto più facile. Ci si aiuta a vicenda, siamo tutte legate. Se dobbiamo mettere le cose sulla bilancia, prevalgono le cose positive, ma non è tutto rose e fiori”.

Sul Mondiale: “Il percorso che abbiamo fatto ci ha dato tanto. A questo livello tutti gli episodi sono dettagli e cambiano l’inerzia di una partita. Nella partita contro USA siamo entrate in campo con la consapevolezza di non aver niente da perdere. Ci ha fatto male perdere in quel modo. Contro l’Australia ci sono stati alti e bassi che non potevamo avere. È stato un punto di partenza, conosciamo le nostre potenzialità. A novembre abbiamo una finestra dura di qualificazione. Ci sono ora obiettivi più grandi come le Olimpiadi”.

Il supporto degli italiani: “Non ci aspettavamo così tanti spettatori italiani a Berlino. È stato fantastico. L’inno cantato da migliaia di persone, ho ancora i brividi. Non riesco a spiegare a parole le emozioni”.

Chiudendo con un pensiero sulla crescita del basket femminile: “Dobbiamo sentirci la responsabilità di rappresentare la Nazione. Lo spettatore non deve cercare lo spettacolo del basket maschile in quello femminile, ma deve cercare di appassionarsi per altri aspetti. Tanti si sono appassionati al nostro sport, i risultati aiutano a far crescere il movimento. Più tesserati ci sono più selezione si può fare. Le scuole possono avere un ruolo”.