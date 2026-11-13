Samuele Battistella: “Lavoro non riconosciuto, ora alla MBH avrò nuove ambizioni. Finn non sta bruciando le tappe”

Vincere, ritrovare fiducia e lasciarsi alle spalle un 2026 complicato. Sono questi gli obiettivi di Samuele Battistella, pronto ad aprire un nuovo capitolo della propria carriera con la maglia della MBH Bank-CSB-Telecom Fort. Il veneto classe 1998, campione del mondo Under23 ad Harrogate nel 2019, saluta il World Tour dopo sette stagioni e un biennio alla EF Education-EasyPost che, tra sacrifici al servizio dei capitani, poche occasioni personali e una serie di infortuni, non gli ha permesso di esprimere fino in fondo il proprio potenziale. Un addio senza polemiche, ma accompagnato da qualche amarezza. Battistella non nasconde infatti la delusione per la scarsa riconoscenza ricevuta dalla formazione statunitense, nella quale ha lavorato soprattutto al fianco di Richard Carapaz e Ben Healy. A incidere sul suo futuro anche le difficoltà economiche della squadra, legate alla perdita di uno sponsor importante, che hanno contribuito a rendere inevitabile il cambiamento. A complicare ulteriormente le cose è stata una stagione 2026 particolarmente sfortunata. Prima la caduta nella seconda tappa del Giro d’Italia, con arrivo a Tarnovo, in Bulgaria, che gli ha provocato problemi alla schiena e alla cresta iliaca, costringendolo al ritiro dopo aver provato a resistere per altre due frazioni. Poi, dopo quasi due mesi lontano dalle competizioni e il rientro al Giro d’Austria, un’altra caduta al Giro di Polonia, ancora sul lato sinistro del corpo, che ha compromesso la preparazione e fatto sfumare la possibilità di prendere parte alla Vuelta a España. Nel finale di stagione, però, Battistella ha mostrato di avere ancora le qualità per essere protagonista, sfiorando il successo alla Coppa Sabatini, dove è stato ripreso in extremis. L’ultima apparizione dell’anno è arrivata al Tour of Guangxi, prima di voltare definitivamente pagina. Ora lo attende una nuova sfida in una formazione Professional ambiziosa e dalla forte impronta italiana, dove potrà ritrovare un ruolo da protagonista e tornare a inseguire risultati personali. Con uno sguardo al futuro, ma anche la consapevolezza maturata attraverso le esperienze degli ultimi anni, Battistella si racconta ad OA Sport affrontando anche temi delicati come la pressione sui giovani talenti, il peso del titolo mondiale conquistato nel 2019 e la continua ricerca di un nuovo Vincenzo Nibali.

Cosa non ha funzionato per te nel biennio alla EF?

“In questi due anni ho svolto principalmente il ruolo di gregario e ho sempre cercato di farlo al massimo delle mie possibilità. Spesso arrivavo nelle fasi decisive delle corse senza più energie per poter pensare a un risultato personale, proprio perché avevo dato tutto per i miei capitani. Pensavo che il lavoro svolto fosse importante e che venisse riconosciuto, ma evidentemente non è stato così. A questo si è aggiunta la perdita di uno sponsor importante, che ha costretto la squadra a rivedere gli ingaggi e gli stipendi dei corridori. È stata una situazione che ha contribuito a rendere inevitabile il cambiamento”.

Rispetto agli anni dell’Astana, senti di aver compiuto un passo indietro?

“Se guardiamo esclusivamente ai risultati, sicuramente sì. Sono stati due anni nei quali ho raccolto poco a livello personale, ma credo sia importante anche capire cosa ci sia dietro a determinati numeri. Nel ciclismo di oggi, purtroppo, basta attraversare un paio di stagioni senza risultati per essere considerati quasi finiti, senza conoscere davvero le ragioni di quel rendimento. Nel mio caso ho lavorato tanto per la squadra, mettendo spesso da parte le ambizioni personali, ma questo è un aspetto che dall’esterno non sempre viene considerato”.

Ora la nuova avventura nella MBH Bank. Una Professional, ma molto ambiziosa e di forte matrice italiana: cosa ti ha convinto nel progetto?

“È una squadra con grandi ambizioni e un progetto che mi ha convinto fin da subito. Avremo un calendario che comprenderà sia corse importanti sia appuntamenti di livello inferiore, ma soprattutto avrò la possibilità di essere una delle punte della formazione. Questo significa poter costruire un percorso preciso, programmando gli obiettivi e arrivando alle gare nelle migliori condizioni possibili. È proprio quello che mi è mancato nell’ultimo biennio, quando spesso mi sono trovato ad affrontare le corse senza una preparazione finalizzata a un risultato personale”.

Speri di poter ottenere una nuova chance nel futuro nel World Tour?

“La mia intenzione è sicuramente quella di tornare a competere ad alti livelli. Allo stesso tempo, però, bisogna essere realisti: ho trascorso sette stagioni nel WorldTour e so bene quanto sia impegnativo, sia fisicamente sia mentalmente. Si rischia di arrivare a correre anche 70-80 giorni all’anno e non è sempre semplice trovare il giusto equilibrio. Se dovessi riuscire a trovare una dimensione ideale in una squadra Professional, nella quale posso esprimermi al meglio e ottenere risultati, ci resterei volentieri. Naturalmente, se dovessero arrivare prestazioni importanti e nuove opportunità, tornare nel World Tour sarebbe comunque un obiettivo”.

Il Mondiale U23 vinto nel 2019 ha generato troppa pressione nei tuoi confronti che hai faticato a gestire?

“Sì, sicuramente. Dopo aver vinto il Mondiale ho sentito la pressione di dover ottenere subito altri risultati importanti. Credo che questo sia uno dei problemi principali per i giovani di oggi: appena un ragazzo dimostra di avere talento e conquista qualcosa di significativo, ci si aspetta immediatamente che continui a vincere anche tra i professionisti. In realtà serve tempo per crescere e adattarsi a un mondo completamente diverso come quello del World Tour. Forse oggi, grazie anche alla presenza delle squadre Development, il passaggio dagli Under23 al professionismo è meno traumatico rispetto al passato, perché i ragazzi sono già abituati a determinate dinamiche. Questo, però, non significa che si possano saltare le tappe: ognuno ha bisogno dei propri tempi per maturare”.

Se dovessi dare un consiglio a Lorenzo Finn, quale errore che tu hai commesso dovrebbe evitare?

“Non conosco personalmente Lorenzo, ma osservando il percorso che sta facendo non credo stia commettendo particolari errori. Anzi, mi sembra che stia affrontando ogni passaggio al momento giusto, senza avere fretta di bruciare le tappe. Penso che sia proprio questa la strada corretta per crescere e arrivare preparati al massimo livello”.

Con il ‘senno di poi’ saresti rimasto in Astana?

“Sinceramente non lo so. Guardando indietro, con il senno di poi, potrei anche rispondere di sì, ma in quel momento sentivo il desiderio di cambiare e di provare una nuova esperienza. Sono scelte che si fanno sulla base delle sensazioni e delle opportunità che si presentano in un determinato momento della carriera”.

Pensi che, dopo l’infortunio, Pogacar tornerà dominante come prima?

“Sì, assolutamente. Non credo che una frattura alla clavicola e alla scapola possa compromettere il suo rendimento a lungo termine. Sono infortuni dai quali si può recuperare completamente e, conoscendo il suo livello, non penso che avrà particolari problemi a tornare dominante come prima”.

Quanto la ricerca di un ‘nuovo Nibali’ sta affaticando la carriera a tanti giovani italiani?

“Credo che questa continua ricerca di un nuovo campione finisca spesso per mettere troppa pressione sui ragazzi, portandoli a bruciare le tappe fin da giovanissimi. Ognuno dovrebbe avere la possibilità di crescere gradualmente, seguendo il proprio percorso. Invece, a volte, si comincia troppo presto con allenamenti molto impegnativi, quasi da professionisti, dimenticando che a quell’età il ciclismo dovrebbe essere soprattutto divertimento. Il rischio è che, quando questi ragazzi arrivano davvero tra i professionisti, abbiano già consumato tante energie, soprattutto mentali, perché è come se facessero questo mestiere da anni. Bisognerebbe lasciare loro il tempo di crescere, senza pretendere tutto e subito”.

Quali saranno i tuoi obiettivi per il prossimo anno?

“Prima di tutto voglio tornare a fare bene e a essere competitivo con continuità. Mi piacerebbe ottenere piazzamenti importanti, conquistare punti preziosi per la squadra e, soprattutto, tornare ad alzare le braccia al cielo. Dopo due stagioni complicate, ho tanta voglia di ritrovare il piacere di correre per un risultato personale. Per me sarà fondamentale tornare a essere protagonista e dimostrare di poter ancora vincere”.

Il sogno nel cassetto?

“Dal punto di vista ciclistico, mi piacerebbe vincere una tappa importante vicino a casa, per poter vivere quel momento insieme alla mia famiglia e salire sul podio con mia figlia Mia. Sarebbe qualcosa di davvero speciale. Guardando invece al futuro, una volta terminata la carriera, mi piacerebbe diventare un preparatore. Lavoro da anni con Michele Bartoli, che mi ha trasmesso una grande passione per questo aspetto del ciclismo. È un mondo che mi affascina molto e nel quale mi piacerebbe continuare a lavorare anche quando avrò appeso la bicicletta al chiodo”.

Per quanti anni ti vedi ancora in gruppo?

“Penso di avere davanti ancora cinque o sei anni di carriera. Mi sento nelle condizioni di poter continuare a correre ad alto livello e ho ancora tanta voglia di mettermi in gioco. L’obiettivo è sfruttare al meglio questi anni, ritrovare risultati importanti e togliermi qualche bella soddisfazione prima di chiudere la carriera”.