Salvo Samperi entusiasta: “Siamo sulla strada giusta, vincere aiuta a vincere”

Per Salvo Samperi la qualificazione alla fase Elite non è un traguardo isolato, ma il segno di un percorso che sta prendendo forma. Il Ct azzurro legge il 3-0 sul Kosovo, che consegna all’Italia la vittoria del Gruppo 10 del Main Round con due giornate di anticipo, come una conferma del lavoro svolto. Il cammino verso il Mondiale 2028 resta lungo, ma il primo ostacolo è stato superato con autorità.

Il sorteggio dei gironi dell’Elite Round si terrà il 20 maggio e assegnerà i pass diretti per la prossima Coppa del Mondo, la cui sede deve ancora essere ufficializzata.

A fine gara il tecnico azzurro ha ricostruito la serata partendo dall’andamento della partita: “Quando in una sfida così importante ti trovi avanti 2-0 dopo aver dominato il primo tempo, è fisiologico gestire un po’ nella ripresa per arrivare lucidi agli ultimi minuti“, ha raccontato ai microfoni di RaiSport HD.

Poi lo sguardo si è allargato al gruppo: “Questo è un gruppo con cui è bellissimo lavorare: c’è tanto entusiasmo, i ragazzi si vogliono bene, lavorano, sudano la maglia e danno sempre il massimo, ogni giorno. Sono molto orgoglioso di allenarli e di essere qui con loro“.

Il Ct non nasconde l’ambizione, ma la inquadra in una prospettiva di crescita graduale. “Il nostro obiettivo è tornare al Mondiale, è un processo che è iniziato e vincere ci aiuta sicuramente a continuare ad avere fiducia in noi stessi“, ha spiegato, per poi aggiungere un’avvertenza sui tempi: “La strada è quella giusta: abbiamo bisogno di tempo per competere con le Nazionali top a livello internazionale, ma stiamo lavorando per arrivarci“.