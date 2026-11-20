La Coppa del Mondo 2026-2027 di salto con gli sci si è aperta ufficialmente questa mattina con lo svolgimento delle prime sessioni di allenamento ufficiali e del turno di qualificazione valevole per la prima delle due gare individuali femminili previste nel corso del weekend sul trampolino grande HS140 di Lillehammer, sede della tappa inaugurale della stagione.

Norvegia in grande spolvero sul Large Hill di casa con ben quattro atlete nelle prime cinque posizioni della classifica a dimostrazione di una notevole prova di forza collettiva in attesa di fare veramente sul serio a partire dal pomeriggio con la prova a squadre miste e soprattutto da domani con le competizioni individuali che metteranno in palio i primi punti di Coppa del Mondo.

La diciottenne Ingvild Synnoeve Midtskogen ha realizzato il miglior punteggio (121.4) del lotto precedendo di quattro decimi l’ex combinatista Gyda Westvold Hansen e di 2.5 punti l’altra connazionale Eirin Maria Kvandal, entrambe fortemente penalizzate dalle valutazioni dei giudici. L’unica intrusa nella top5 è la giapponese Nozomi Maruyama, distante 4.5 punti dalla vetta, con la norvegese Heidi Dyhre Traaserud in quinta piazza a 6.3 punti dalla capolista.

Non brilla per il momento la dominatrice della passata stagione Nika Prevc, ottava a 10.4 punti dalla testa andando però in crescendo rispetto ai salti di allenamento, mentre la giapponese Yuki Ito ha messo in evidenza un gran potenziale (settima a 9 punti da Midtskogen) lasciando sul piatto potenzialmente una decina di punti sulle valutazioni dei giudici. Mattinata più che positiva per l’Italia, priva delle sue big Annika Sieff e Lara Malsiner, con una sorprendente Jessica Malsiner capace di attestarsi al 15° posto con un’ottima esecuzione in condizioni favorevoli e Martina Zanitzer promossa a sua volta alla gara di sabato con il 37° miglior punteggio della qualificazione (superavano il taglio le prime 40).