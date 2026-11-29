Stephan Embacher si impone anche in gara-2 e completa la doppietta sul trampolino grande di Ruka, sede questo weekend della seconda tappa della Coppa del Mondo di salto con gli sci 2026-2027. Quarta vittoria individuale della carriera (di cui ben tre da inizio stagione su quattro competizioni disputate) nel circuito maggiore per la stella emergente del movimento austriaco, che consolida così il suo pettorale giallo.

Dopo aver chiuso la prima serie in seconda piazza a 7.6 punti dal leader, Embacher ha effettuato il sorpasso sul norvegese Isak Andreas Langmo trionfando con un margine di tre lunghezze e rafforzando la sua candidatura per la Sfera di Cristallo. Il gradino più basso del podio è stato occupato dall’austriaco Jan Hoerl, terzo a 7 punti dal giovane compagno di squadra classe 2006.

Gran rimonta dall’undicesimo al quarto posto per il norvegese Kristoffer Eriksen Sundal, che ha preceduto in classifica il tedesco Pius Paschke la coppia composta dall’austriaco Maximilian Ortner ed il norvegese Marius Lindvik, che condividono la sesta piazza ex aequo. Chiudono la top10 l’austriaco Clemens Aigner, lo sloveno Domen Prevc ed il giapponese Ren Nikaido.

Appuntamento rimandato con il primo ingresso in zona punti della stagione per l’Italia maschile, con Giovanni Bresadola solo 46° e Francesco Cecon che non aveva superato il taglio in qualificazione attestandosi in 53ma posizione.