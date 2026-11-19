La stagione 2026-27 coinciderà con una svolta rimarcabile nella carriera di Stefan Kraft. Il fuoriclasse austriaco del salto con gli sci ha difatti deciso di cambiare materiali. Addio a Fischer, con i quali gareggiava da sempre, e nuovo legame con Augment, utilizzando però il marchio Van Deer, ossia l’azienda di Marcel Hirscher. Si tratta di una sorta di “santa alleanza” tra due eccellenze del salisburghese.

La decisione di Kraft va approfondita. Si parla di uno più grandi di tutti i tempi che, a 33 anni suonati, ha scelto di rimettersi in gioco, abbandonando un equipaggiamento oramai diventato autentica estensione del suo corpo. Viceversa, con Van Deer sarà tutto nuovo. Per la verità, l’austriaco aveva già effettuato alcuni test in passato con gli sci Augment. Prove che, tuttavia, non avevano avuto seguito. Non è stato così negli ultimi mesi, durante i quali il salisburghese ha optato per ricominciare da capo.

La ragione? L’ha spiegata lui stesso alla testata Kronen Zeitung: “I Fischer tendono a punire severamente anche il minimo errore. Quando ti rendi conto della caratteristica e sai di non poter sbagliare, entri in un circolo vizioso e la tua autostima ne risente, così come il tuo approccio al salto. Ecco perché ho preso questa decisione, lavorando molto duramente durante l’estate”.

Dunque, non si tratta di una mera mossa commerciale, bensì di una scelta ponderata. Kraft è un saltatore eccezionale. Ha vinto 46 gare di Coppa del Mondo (solo il connazionale Gregor Schlierenzauer, arrivato a 53, ne ha conquistate di più). Inoltre, è salito 129 volte sul podio in competizioni del massimo circuito. Si tratta del record assoluto, con ampio margine sul secondo in questa graduatoria, il finlandese Janne Ahonen (fermatosi a 108).

Nel suo palmares ci sono tre Sfere di cristallo e tre ori mondiali, nonché una Tournée dei 4 Trampolini e un titolo iridato di volo. È stato a lungo primatista mondiale e la sua longevità agonistica è fuori dal comune (ha cominciato a vincere nel 2015 e da allora non ha più smesso). Incredibilmente, per una ragione o per un’altra, gli è sempre mancato l’oro olimpico individuale. Anzi, addirittura ai Giochi non è mai neppure salito sul podio in gare dedicate al singolo.

Il legame con Van Deer guarda al 2030, quando a quasi 37 anni potrebbe tentare un ultimo assalto alla medaglia più pregiata? “Non so cosa succederà, sinceramente vorrei saltare per altri 5 anni. Però se non mi divertirò più, oppure il mio corpo non sarà più in grado di reggere le mie ambizioni, potrei smettere fra 2 inverni e stare con la mia famiglia. Vedremo, tutto potrebbe succedere molto in fretta”.

Ricapitolando, Kraft ha preso la sua decisione perché non si sentiva più a suo agio con i Fischer. La domanda è se con i Van Deer troverà quelle sensazioni perdute. O meglio, se ritroverà la sicurezza, poiché è evidente come il suo fosse solamente un problema legato alla fiducia. Un aspetto molto più importante di quanto si creda in una disciplina che necessita di pelo sullo stomaco come il salto.